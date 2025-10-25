Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Información General |El foco en la SALUD

Cambio climático: embarazadas, más vulnerables

Las temperaturas extremas conllevan riesgos adicionales en el embarazo. La vulnerabilidad es mayor en países en desarrollo y entre trabajadoras agrícolas

Cambio climático: embarazadas, más vulnerables

El problema es más grave en países en desarrollo / AP

25 de Octubre de 2025 | 03:15
Edición impresa

Los médicos saben desde hace tiempo que el calor sobrecarga el corazón, los riñones y otros órganos. Estos riesgos empeoran en las personas embarazadas, ya que se alteran los mecanismos de regulación de temperatura del cuerpo para mantenerse fresco.

Es un problema agravado por el cambio climático, causado por la quema de combustibles como la gasolina y el carbón. La intensificación de los episodios de calor extremo, las altas temperaturas hasta bien entrada la noche y la marca de nuevos récords climáticos implican una mayor exposición para las embarazadas, especialmente en los países en desarrollo.

Un informe difundido ayer alertó acerca de cómo las trabajadoras agrícolas embarazadas enfrentan riesgos críticos ante el calor extremo, que pueden derivar en abortos y complicaciones durante el parto. A partir de ese trabajo expertos pidieron más medidas de protección.

Calor y embarazo

Según indican los expertos, el embarazo causa cambios en el cuerpo de múltiples maneras, lo que puede dificultar y hacer más incómoda la disipación del calor.

“Algo obvio es que las embarazadas presentan una protuberancia en el vientre, dependiendo de su tiempo de gestación, y ese es un cambio en la relación superficie-volumen”, explicó Anna Bershteyn, profesora asociada de la Facultad de Medicina Grossman, de la Universidad de Nueva York, y directora del Proyecto HEATWAVE, una iniciativa destinada a mejorar la investigación sobre la prevención de muertes por calor extremo.

El calor se libera del cuerpo a través de la piel, por lo que, cuando el vientre aumenta de tamaño, el calor debe desplazarse más lejos para escapar.

LE PUEDE INTERESAR

Cuestionan la transparencia de Meta y TikTok

LE PUEDE INTERESAR

Unos 7 mil afectados por una protesta de pilotos

A medida que avanza el embarazo, el cuerpo quema más calorías, lo que genera calor interno. El corazón, que ya puede verse sobrecargado por el calor extremo, tiene que trabajar aún más. Y las personas embarazadas también necesitan más líquido para mantenerse hidratadas, por lo que podrían deshidratarse con mayor facilidad, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Una forma en que el cuerpo se enfría es al desviar la sangre hacia la piel y alejarla de los órganos centrales, que es la razón por la cual la piel de una persona puede enrojecerse con el calor.

Investigaciones recientes indican que la reducción del flujo sanguíneo a la placenta puede afectar el desarrollo del feto.

En el caso de las personas embarazadas que manipulan sustancias potentes como los pesticidas, el incremento del flujo sanguíneo también puede elevar la absorción de las sustancias químicas, explicó el doctor Chris Holstege, jefe de la división de toxicología médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia.

Las investigaciones comienzan a demostrar que la exposición al calor extremo —incluso en los meses previos al embarazo— puede afectar un futuro embarazo, expuso Cara Schulte, investigadora de la Universidad de California, en Berkeley, y la organización sin fines de lucro Climate Rights International (Organización Internacional por los Derechos Climáticos), que estudia la salud materna y el calor.

Durante la gestación, incluso una exposición breve al calor puede aumentar el riesgo de complicaciones graves para la salud materna, como trastornos de la presión arterial alta durante el embarazo, según la EPA. Esto incluye la preeclampsia, una afección que puede ser mortal tanto para la madre como para el bebé.

El calor también puede agudizar la ansiedad, la depresión y los sentimientos de aislamiento, y una vez que nace el bebé, “todos estos problemas se ven agravados por la dificultad que tienen las mujeres posparto para cuidar a sus hijos en el calor”, dijo Schulte. A medida que crecen, los niños expuestos a calor extremo en el útero pueden tener un mayor riesgo de enfrentar problemas de desarrollo a lo largo de su vida, potencialmente relacionados con adversidades como haber nacido prematuramente o con bajo peso, añadió Schulte.

“Esto es algo muy poco estudiado”, destacó Bershteyn, y agregó que gran parte de lo que sabemos proviene de estudios que reclutan a atletas, soldados o jóvenes en buena condición física. “No ha habido el mismo nivel de compromiso en la investigación sobre la salud femenina”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Encontraron a Lourdes de Bandana: estaba en el departamento de su pareja, a quien detuvieron

Escándalo por el candidato de Gimnasia que salió a "pedir que les entreguen los puntos”: comunicados de Platense y el Lobo

VIDEO.- Conflicto por la paralización de la fábrica Acerías Berisso: qué dijo la empresa

Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?

Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
+ Leidas

River eliminado por penales: Independiente Rivadavia es finalista de la Copa Argentina

Gimnasia sufre: un angustioso final de año, calculadora en mano

La Lepra eliminó a River e hizo historia

Ambicioso proyecto con Verón y compañía en Miami

Milei buscó respaldo ante el CEO de JP Morgan: el encuentro con Jamie Dimon selló un mensaje a Wall Street

“Te estuvimos estudiando”: violento asalto a una contadora italiana

Se recalienta el dólar oficial en la última rueda antes de la elección

¿Cómo seguirá la relación de Mammini y Gimnasia?
Últimas noticias de Información General

Cuestionan la transparencia de Meta y TikTok

Unos 7 mil afectados por una protesta de pilotos

Los números de la suerte del sábado 25 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

Una Amarok quedó atascada tras la rotura de un caño
La Ciudad
La tormenta trajo agua, un poco de viento y varios apagones
El temporal se ensañó con pueblos y ciudades de la Provincia
Desalojo en pausa: tensión en la acería tomada
Alarma en 10 entre 54 y 55: hay otro balcón en riesgo de derrumbe
Villa Castells: para llegar al agua, hay que pasar la laguna
Policiales
“Te estuvimos estudiando”: violento asalto a una contadora italiana
Allanamientos por un ataque a tiros
Piden prisión preventiva para los detenidos del triple crimen narco
El acusado de matar a dos músicos de La Plata cambió de abogados
En plena lluvia, saqueo y daños en una carnicería
Espectáculos
“IT: Bienvenidos a Derry”: Terror con sello argentino
“La hora de la desaparición”: el miedo a la orden del día
Lissa sobre Lourdes: “salvó su vida de milagro”
Oasis: se subastó la guitarra que separó a los Gallagher
Agenda
Deportes
La Lepra eliminó a River e hizo historia
Gimnasia sufre: un angustioso final de año, calculadora en mano
Ambicioso proyecto con Verón y compañía en Miami
Explotó el Ruso Zielinski: “Cuántas veces me van a c...”,
Con dos goles de Messi, el Inter sacó diferencias

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla