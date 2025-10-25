La ayuda de Trump a Milei generó resistencia

Para el prestigioso diario británico Financial Times, “La intervención estadounidense pretende no solo brindar apoyo directo a la economía argentina, sino también contrarrestar la creciente influencia de China en América Latina y asegurar el acceso a los minerales estratégicos del país sudamericano. Sin embargo, la medida ha generado resistencia tanto en el ámbito doméstico estadounidense como internacional”.

Steve Bannon, ex estratega jefe de la Casa Blanca, señaló que entre los seguidores de Donald Trump “casi la mitad rechaza el plan”, ya que lo consideran más orientado a salvar a Wall Street que a fortalecer a un aliado regional.

“Esta confusión, afirmó Bannon, proviene de la falta de claridad en torno a la importancia estratégica de Argentina y el vínculo con Milei, algo que ni el Departamento de Estado ni el Tesoro habrían explicado suficientemente”.

“Los escépticos hablan ya del acrónimo ‘Mada’ —Make Argentina Default Again (Hacer que Argentina vuelva a estar en default)—planteando si realmente Milei podrá evitar una crisis financiera”.