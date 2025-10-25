El funcionamiento de los servicios por la jornada electoral: micro gratis

Con motivo de las elecciones legislativas nacionales de mañana, la Región tendrá un esquema especial de servicios durante la jornada. Por caso, las líneas de micros no cobrarán el pasaje.

La Municipalidad informó que el servicio de recolección de residuos tendrá su cronograma habitual.

Por otro lado, las líneas municipales de transporte público de pasajeros circularán de forma gratuita y con refuerzo de unidades.

El sistema de estacionamiento medido no se aplicará y el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado, aunque se aclaró que se realizarán los controles habituales de tránsito y nocturnidad.

Asimismo, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con total normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.

El cementerio estará abierto para visitas, de 8 a 15. La administración operará de 8 a 12, mientras que el Mercado Bonaerense Fijo y el mayorista permanecerán cerrados.

Finalmente, la República de los Niños estará cerrada, al igual que el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, y el Parque Ecológico Municipal abrirá de 7 a 20.

Clases en las escuelas

En las escuelas bonaerenses que funcionarán como sedes de votación en las elecciones, el próximo lunes habrá clases con normalidad.

La resolución fue confirmada por las autoridades provinciales, al anunciar que los auxiliares que participen del operativo de limpieza cobrarán un bono salarial.

“Las clases se desarrollarán con normalidad y en el horario habitual en todas las escuelas afectadas como centros de votación”, se indicó desde la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).

La disposición para el proceso electoral de octubre, se confirmó en conjunto con el comunicado emitido en la previa al 7 de septiembre, cuando se desarrollaron las elecciones provinciales.

Entonces, la cartera educativa bonaerense dispuso la creación de un suplemento no remunerativo y no bonificable para el personal auxiliar de las escuelas estatales en las que funcionen mesas de votación.