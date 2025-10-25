Gimnasia sufre: un angustioso final de año, calculadora en mano

Con las limitaciones propias a partir de otra temporada para el olvido, Gimnasia encara la recta final del campeonato pendiente de los resultados ajenos en la lucha por no descender. Las campañas de Aldosivi y San Martín le dan aire todavía al Lobo, que aún en caso de una derrota en el Monumental no entrará en zona de riesgo gracias a que los sanjuaninos enfrentarán a Godoy Cruz y se quitarán puntos entre sí dos equipos que están por debajo del Tripero en la tabla anual.

Las próximas tres fechas de Gimnasia son de sumo riesgo, algo impensado hace un par de meses atrás. El Lobo perdió 7 de los últimos 9 partidos y no tiene margen de error, por lo que debería ganar -al menos- uno de los partidos para no cortar clavos hasta el final, máxime teniendo en cuenta la mínima recuperación de Marplatenses y sanjuaninos.

Gimnasia, con 29 puntos en la tabla anual, tiene por detrás a Talleres y Godoy Cruz (27), San Martín (26) y Aldosivi (24). Como el Tiburón desciende hoy por promedios, el Lobo quedó a un partido de un eventual desempate como sufrió en 2023 ante Colón. El equipo de Fernando Zaniratto tendrá que visitar a River en el Monumental, recibirá a Vélez en el Bosque y jugará como visitante ante Platense en la última jornada.

Talleres y Godoy Cruz, ambos con 27 unidades en la general, también tendrán cruces bravos. Aunque con diferentes contextos.

La T irá al Amalfitani para visitar a Vélez, recibirá a Platense y luego jugará en Alta Córdoba el clásico ante Instituto. Talleres ganó este año la Supercopa Internacional pero tuvo una impensada pésima campaña, a pesar de lo cual Andrés Fassi fue reelecto con casi el 80% de los votos.

Lo de Godoy Cruz es diferente porque si bien tendrá también un clásico, lo jugará ante un San Martín de San Juan que compite mano a mano con los mendocinos por no descender. Ganarle en la próxima fecha como local le permitirá sacarle cuatro puntos al Verdinegro con seis en juego y le daría cierto margen para visitar a Atlético Tucumán y cerrar con Riestra en Mendoza.

Para bien o para mal, San Martín aún depende de sí mismo, ya que debe enfrentar a dos rivales directos. Además del clásico cuyano, en la última fecha jugará ante Aldosivi en Mar del Plata, aunque entre ambos juegos tendrá a Lanús en San Juan. Que los del fondo se saquen puntos entre ellos es la mejor noticia para el Lobo.

Aldosivi, complicado, será local con Independiente Rivadavia y San Martín; y en el medio irá a Banfield. Por encima del Lobo, todavía no se salvaron Sarmiento y Newell’s (30); Banfield y Atlético Tucumán (31), pero ven con más lejanía un final para el infarto.