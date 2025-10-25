¿Cuántos milímetros de agua cayeron en La Plata durante el temporal? El ranking barrio por barrio

La fuerte tormenta que se desató en la madrugada y se extendió durante toda la mañana del sábado dejó más de 100 milímetros de lluvia acumulada en la ciudad de La Plata, generando anegamientos, calles intransitables, árboles caídos y cortes de luz en distintos barrios.

De acuerdo con los registros oficiales, Melchor Romero fue la zona más afectada con 100,31 milímetros caídos en menos de 48 horas. También se reportaron altos niveles en City Bell (91,2 mm), Olmos (84,9 mm), Tolosa (83,45 mm), Villa Elisa (81,61 mm), Abasto (80 mm) y Villa Elvira (79,48 mm).

Otras localidades también registraron importantes acumulados, como Arana (78,4 mm), Parque Alberti (74,9 mm), Pza Moreno (73,6 mm), San Lorenzo (72,63 mm), Etcheverry (69,3 mm) y San Carlos (69,2 mm). En tanto, los sectores de menor impacto fueron Los Hornos (52,7 mm) y Los Porteños (45,4 mm).

Durante toda la jornada, distintas cuadrillas municipales y de Defensa Civil realizaron tareas de asistencia, monitoreo y limpieza de desagües, mientras personal de EDELAP trabajó en la restitución del servicio eléctrico en zonas afectadas.

Desde Prensa de la Municipalidad de La Plata informaron que “están trabajando las distintas áreas operativas de la Municipalidad, en conjunto con las delegaciones. Además de las recorridas que se hacen para supervisar el estado de situación, los equipos van relevando y atendiendo los llamados que van ingresando al 147”.

Asimismo, detallaron que “se verifica el estado de los arroyos, ramas con riesgo de caída y zonas donde se denuncia agua acumulada. Hasta el momento, el estado de los arroyos es normal y los pasos bajo nivel funcionan con normalidad, sin anegamientos”.

En las últimas horas, la patrulla municipal recorrió distintos puntos de la ciudad, principalmente en los barrios de San Carlos, Los Hornos y Tolosa, donde se detectaron calles anegadas y canales al límite de su capacidad.

Las autoridades recomendaron a los vecinos evitar circular por calles con agua acumulada y mantenerse informados a través de los canales oficiales del municipio ante posibles alertas meteorológicas que puedan emitirse durante el fin de semana.