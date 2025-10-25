Se recalienta el dólar oficial en la última rueda antes de la elección
Se recalienta el dólar oficial en la última rueda antes de la elección
Se acelera la suba en el precio de los alimentos al 3% en lo que va del mes
Alarma en 10 entre 54 y 55: hay otro balcón en riesgo de derrumbe
Gimnasia sufre: un angustioso final de año, calculadora en mano
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
“Te estuvimos estudiando”: violento asalto a una contadora italiana
El funcionamiento de los servicios por la jornada electoral: micro gratis
Milei y la prueba de liderazgo: cambios, tensiones internas y el pedido de gobernabilidad
El Gobierno se apresta a reunir a los gobernadores dialoguistas
En plena veda electoral volvió a estallar la pelea interna libertaria
La Corte rechazó un planteo del PJ por la candidatura de Santilli
Milei buscó respaldo ante el CEO de JP Morgan: el encuentro con Jamie Dimon selló un mensaje a Wall Street
El temporal se ensañó con pueblos y ciudades de la Provincia
Villa Castells: para llegar al agua, hay que pasar la laguna
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Hoy
MÚSICA
Flavio Casanova Trío y Richter. A las 21 en Casa Unclan, 5 entre 63 y 64.
LE PUEDE INTERESAR
“Está enojada, pero viva”: el alivio de la mamá
LE PUEDE INTERESAR
“Ella no quería salir”: qué declaró el novio de Lourdes Fernández de Bandana
Hugo Figueras.- A las 17 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62.
Mica Sáncho.- A las 19.30 en el Colegio de Escribanos, 13 entre 47 y 48, se presenta la artista fuegina de tango y folclore.
Gabi Ghibaudi.- A las 20 en el Centro de Arte de UNLP, 48 entre 6 y 7.
Camerata Concertante.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, 4 entre 462 y 464 (City Bell). Dirigida por Pablo Romero y con la participación como solista de la mezzosoprano María Luján Mirabelli, interpretarán obras de Antonio Vivaldi, Giuseppe Valentini, Ottorino Respighi y Luigi Boccherini.
Ofidio Dellasoppa y Las Hermanas Bevilacqua.- A las 20 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.
Sofía Viola.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45, se presenta la junto a El nuevo ají con boleros y clásicos de su repertorio.
Los de Veglia.- A las 20.30 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.
Ramma.- A las 20 en el Teatro Ópera, 58 entre 10 y 11.
Nico Urquiza.- A las 21 en G Resto Music Bar, 71 entre 17 y 18, tributo a Luciano Pereyra con cena show.
Una mezcla de Musetta y de Mimí.- A las 19 en 50 entre 2 y 3, se interpretarán canciones de cámara y arias de ópera de Fauré, Mozart, Donizetti, Verdi y Puccini. Interpretan las sopranos Alessia Bugnano Korn y Maria Laura Martorell con Miguel Angel Cagliani en piano.
Ciclo de Canciones de Cámara.- A las 18 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, continuará el ciclo con la presentación de Ximena Ibarrolaza (soprano) y Andrés Peláez (piano). Como músicos invitados participarán Marcelo Mancuso (flauta) y Esteban Rossi (violín). Se interpretarán canciones de cámara de Alberto Ginastera, Carlos Guastavino, Gilardo Gilardi, Alberto Williams y el chileno Alfredo Sepúlveda (único compositor no argentino incluido) y canciones populares de Astor Piazzolla, Ariel Ramírez, Eladia Blázquez y Fito Páez.
Festival de baterías.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.
TEATRO
Chimbolero.- A las 21 en El altillo del sur, 1 esquina 67, con dirección de Liliana Perdomo.
La cantante calva.- A las 21 en La Mercería Teatro, 1 entre 34 y 35.
La cláusula 9.- A las 21 en Teatro El Escape, 44 entre 23 y 24.
Vos no querías ser feliz.- A las 21 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.
El debate.- A las 21 en el Teatro Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.
Prócer.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, con Martín Pugliese.
Eso que no decimos.- A las 21 en Espacio Doble T, 34 entre 27 y 28.
Amar a mares.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dirección de Nina Rapp. Danza contemporánea, música, textos propios, poesías de poetas latinoamericanas y de Baudelaire. Música de Fauré y Debussy.
Voy a perder la cabeza por tu amor.- A las 20 en Dynamo Teatro, 17 esquina 68.
Una obra redonda.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, se presenta un espectáculo teatral que rinde homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más icónicas del rock argentino.
Terapia despareja.- A las 21 en Teatro La Nonna, 3 esquina 47.
Humorísimas.- A las 21 en Expreso, 12 esquina 72, se presenta un espectáculo para cargarte de risa.
Contratiempo Compartido.- A las 21 en teatro La Lechuza, 58 entre 10 y 11, se presenta la obra de Marcos Casanova interpretada por Roxana Giorno, Fabian Martin, Marina Moiso y Sebastián Petrasso. Dirección Carlos Rapolla.
Jeppener.- A Las 21 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, se presenta con dirección de Mauricio Serrano.
INFANTILES
Labubu, mi amigo.- A las 15.30 en Teatro La Nonna, 3 esquina 47.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí