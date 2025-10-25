Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

m. luján mirabelli será la solista invitada de la camerata concertante

25 de Octubre de 2025 | 03:08
Edición impresa

Hoy

MÚSICA

Flavio Casanova Trío y Richter. A las 21 en Casa Unclan, 5 entre 63 y 64.

Hugo Figueras.- A las 17 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62.

Mica Sáncho.- A las 19.30 en el Colegio de Escribanos, 13 entre 47 y 48, se presenta la artista fuegina de tango y folclore.

Gabi Ghibaudi.- A las 20 en el Centro de Arte de UNLP, 48 entre 6 y 7.

Camerata Concertante.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, 4 entre 462 y 464 (City Bell). Dirigida por Pablo Romero y con la participación como solista de la mezzosoprano María Luján Mirabelli, interpretarán obras de Antonio Vivaldi, Giuseppe Valentini, Ottorino Respighi y Luigi Boccherini.

Ofidio Dellasoppa y Las Hermanas Bevilacqua.- A las 20 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

Sofía Viola.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45, se presenta la junto a El nuevo ají con boleros y clásicos de su repertorio.

Los de Veglia.- A las 20.30 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Ramma.- A las 20 en el Teatro Ópera, 58 entre 10 y 11.

Nico Urquiza.- A las 21 en G Resto Music Bar, 71 entre 17 y 18, tributo a Luciano Pereyra con cena show.

Una mezcla de Musetta y de Mimí.- A las 19 en 50 entre 2 y 3, se interpretarán canciones de cámara y arias de ópera de Fauré, Mozart, Donizetti, Verdi y Puccini. Interpretan las sopranos Alessia Bugnano Korn y Maria Laura Martorell con Miguel Angel Cagliani en piano.

Ciclo de Canciones de Cámara.- A las 18 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, continuará el ciclo con la presentación de Ximena Ibarrolaza (soprano) y Andrés Peláez (piano). Como músicos invitados participarán Marcelo Mancuso (flauta) y Esteban Rossi (violín). Se interpretarán canciones de cámara de Alberto Ginastera, Carlos Guastavino, Gilardo Gilardi, Alberto Williams y el chileno Alfredo Sepúlveda (único compositor no argentino incluido) y canciones populares de Astor Piazzolla, Ariel Ramírez, Eladia Blázquez y Fito Páez.

Festival de baterías.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

TEATRO

Chimbolero.- A las 21 en El altillo del sur, 1 esquina 67, con dirección de Liliana Perdomo.

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería Teatro, 1 entre 34 y 35.

La cláusula 9.- A las 21 en Teatro El Escape, 44 entre 23 y 24.

Vos no querías ser feliz.- A las 21 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

El debate.- A las 21 en el Teatro Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Prócer.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, con Martín Pugliese.

Eso que no decimos.- A las 21 en Espacio Doble T, 34 entre 27 y 28.

Amar a mares.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dirección de Nina Rapp. Danza contemporánea, música, textos propios, poesías de poetas latinoamericanas y de Baudelaire. Música de Fauré y Debussy.

Voy a perder la cabeza por tu amor.- A las 20 en Dynamo Teatro, 17 esquina 68.

Una obra redonda.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, se presenta un espectáculo teatral que rinde homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más icónicas del rock argentino.

Terapia despareja.- A las 21 en Teatro La Nonna, 3 esquina 47.

Humorísimas.- A las 21 en Expreso, 12 esquina 72, se presenta un espectáculo para cargarte de risa.

Contratiempo Compartido.- A las 21 en teatro La Lechuza, 58 entre 10 y 11, se presenta la obra de Marcos Casanova interpretada por Roxana Giorno, Fabian Martin, Marina Moiso y Sebastián Petrasso. Dirección Carlos Rapolla.

Jeppener.- A Las 21 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, se presenta con dirección de Mauricio Serrano.

INFANTILES

Labubu, mi amigo.- A las 15.30 en Teatro La Nonna, 3 esquina 47.

 

Agenda

