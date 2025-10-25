Milagro en medio del temporal en La Plata: así un árbol aplastó un auto en una madrugada caótica

Se recalienta el dólar oficial en la última rueda antes de la elección
Momentos de tensión se vivieron esta mañana en la zona del Hospital Italiano de La Plata, cuando un árbol de gran porte se desplomó sobre un automóvil que estaba estacionado en la esquina de 30 y 50, en pleno barrio de La Loma.
El hecho ocurrió en medio del temporal que azotó la región durante las últimas horas y que dejó como saldo árboles caídos, anegamientos y daños materiales en distintos puntos de la ciudad. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos, aunque el vehículo quedó completamente aplastado por el tronco y las ramas.
Vecinos de la zona expresaron su indignación y aseguraron que habían realizado reiteradas denuncias para que el árbol fuera retirado, ya que estaba visiblemente podrido y representaba un riesgo para quienes circulaban o estacionaban en el lugar.
“Después de tantas denuncias para que lo saquen, terminó cayendo. Por suerte no había nadie adentro del auto”, contaron a este medio.
Personal de Defensa Civil y del área de Espacios Verdes de la Municipalidad de La Plata trabajó en el lugar para remover las ramas y liberar la calzada, mientras se evaluaba el daño estructural del vehículo afectado.
El incidente reaviva las quejas de los platenses por la falta de mantenimiento del arbolado urbano, especialmente en zonas donde los ejemplares presentan raíces levantadas o troncos en mal estado.
Para comentar suscribite haciendo click aquí