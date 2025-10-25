El tren Roca, con demoras en el ramal La Plata por una falla eléctrica

Se recalienta el dólar oficial en la última rueda antes de la elección
El servicio del Tren Roca que une a La Plata y la estación porteña de Constitución presentaba demoras en el mediodía de este sábado por problemas eléctricos a la altura de la localidad de Bernal en el marco de temporal de lluvia y viento que azotó al AMBA.
Así lo reportaron pasajeros que se desplazaban tanto hacia nuestra ciudad como hacia la capital federal.
Según se reportó, también se registraron algunas cancelaciones de horarios, por lo que la frecuencia era reducida.
A su vez, el servicio del ramal Ezeiza del tren Roca se vio limitado, cubriendo solo el tramo Plaza Constitución-Temperley y Llavallol-Ezeiza. La interrupción se debió al anegamiento de las vías en la localidad de Turdera. A su vez, el ramal Cañuelas-Lobos no opera debido a “obras programadas en la traza”.
En el ámbito de la energía eléctrica, cerca de las 10 de la mañana se contabilizaban más de 30 mil usuarios sin suministro. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que los afectados ascendían a 33.059: 11.462 correspondientes a la empresa Edenor y 21.597 a Edesur.
Estos inconvenientes se sumaron a los anegamientos en la Avenida General Paz, que quedó bajo agua tras la caída de 100 milímetros de agua en dos horas.
Juan Salari, secretario de Mantenimiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, indicó que el agua comenzó a bajar y que “el caudal del arroyo Medrano ya lo tenemos al 98%”, lo que produce un alivio en la zona.
No obstante, el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, sostuvo previamente que la situación en la General Paz “es muy grave” y que los barrios más afectados en CABA eran Villa Devoto, Villa Pueyrredón y Liniers.
