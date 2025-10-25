Dos gremios reclaman la reapertura de paritarias

Gremios estatales bonaerense salieron en las últimas horas a reclamar a la administración de Axel Kicillof que convoque a paritarias para reanudar la negociación salarial.

Los pedidos fueron planteados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

Las últimas paritarias cerraron a finales de agosto y en ese momento, las distintas organizaciones terminaron aceptando un aumento del 5% a abonar en dos cuotas: 2,5% en agosto y 2,5% en octubre.

Los judiciales quieren “darle continuidad” a las negociaciones de este año “en un difícil y preocupante contexto económico en el cual la aceleración de la inflación sigue disminuyendo el poder adquisitivo de los salarios”, señalaron.

Por su parte, ATE envió una carta al ministerio de Trabajo para que se haga la convocatoria. Pidió la reapertura de la paritaria “ a efecto de dar continuidad a la negociación salarial correspondiente al período 2025 en este contexto donde la inflación sigue apremiando el bolsillo de nuestros compañeros y compañeras”.

El gremio reclamó sostener las instancias de diálogo para seguir con “una paritaria abierta en el Estado provincial con el objetivo de garantizar que los salarios no pierdan a manos de la inflación, pero además, logremos recuperar poder adquisitivo”.