Policiales |City Bell

“Te estuvimos estudiando”: violento asalto a una contadora italiana

La mujer se encontraba con su hijo cuando fue sorprendida por tres sujetos con el rostro cubierto y armados. Tras ponerles precintos, huyeron con un monto en dólares que no se especificó y varias joyas de oro blanco

“Te estuvimos estudiando”: violento asalto a una contadora italiana

el hecho tuvo lugar en 26 entre 445 y 446 / web

25 de Octubre de 2025 | 02:14
Edición impresa

Una contadora de 77 años de nacionalidad italiana y su hijo pasaron a engrosar en las últimas horas la ya de por sí extensa lista de víctimas de hechos de inseguridad en la denominada Zona Norte Platense. Según pudo saber este diario, esta familia fue sorprendida por tres hombres que irrumpieron en su hogar de la calle 26, entre 445 y 446, City Bell.

“Dame los dólares, ya estás estudiada, sos contadora”, le dijeron a la víctima estos tres espectros que, en base a la descripción hecha por las propias víctimas, se presentaron con sus rostros cubiertos, guantes y ropa oscura.

Si bien todavía no se ha confirmado, todo apunta a que los delincuentes sabían lo que buscaban y parecían conocer a quién tenían delante. Lo cierto es que luego de lanzar varias amenazas e insultos, los malvivientes aceleraron su incursión delictiva. Mientras uno la intimidaba, los otros revolvían su habitación con rapidez, volteando cajones y muebles en busca del dinero que, según su propia frase, ya sabían que existía.

A la fuerza llevaron a la mujer a la planta baja. Allí la ataron de las manos con precintos, un método tan simple como eficaz, y continuaron exigiéndole más dinero. Desde el piso superior llegaban los ruidos de su hijo, también reducido y golpeado con la culata de un arma.

La escena se prolongó por más de media hora: media hora de angustia, inmovilidad y miedo, bajo la voz de un ladrón que apuraba a los otros dos para terminar rápido, mientras otro insistía en quedarse un poco más.

La vivienda fue revuelta por completo. Los ladrones se movieron con impunidad, tomándose el tiempo necesario para seleccionar lo que se terminarían llevando. No conformes con la suma de dinero en dólares y las joyas de oro blanco que hallaron en una caja fuerte, se apoderaron también de artefactos electrónicos y los teléfonos celulares de ambas víctimas. Antes de irse, completaron el golpe llevándose el automóvil familiar, con el que escaparon bajo la penumbra del barrio.

Cuando el silencio volvió, la mujer logró zafar de los precintos junto a su hijo. Salieron al exterior para comprobar que los intrusos se habían ido y que el portón del garaje había quedado abierto, forzado desde adentro. Recién entonces pudieron respirar, aunque el miedo persistía. No había teléfonos, ni alarma, ni cámaras de seguridad: solo la certeza de haber sido observados y estudiados con anterioridad.

Cuando llegó la policía se encontró con un escenario que daba cuenta del hecho. La casa, con su reja violentada y la puerta principal abierta, era un testimonio mudo del ataque. Las pertenencias tiradas, los cajones desbordados, los objetos ausentes: todo hablaba de un robo planificado, de manos jóvenes que sabían lo que hacían.

El hijo, con algunos golpes en el rostro, confirmó que al menos uno de los ladrones portaba un arma. Ninguno vio con claridad su fisonomía, pero la voz de acento argentino y los ojos celestes de uno de ellos quedaron grabados en la memoria.

Los investigadores sospechan que se trató de un robo dirigido, con conocimiento previo. Un detalle no menor: los delincuentes la llamaron “contadora” desde el primer minuto, lo que refuerza la hipótesis de un seguimiento previo. Los agresores permanecieron en el domicilio entre treinta y cuarenta minutos, un tiempo largo para un robo común, pero lógico en un hecho planificado al detalle.

El caso fue caratulado como “robo calificado por el uso de arma y privación ilegítima de la libertad”, y se suma a una serie de episodios recientes ocurridos en la zona norte platense.

 

 

+ Comentarios

