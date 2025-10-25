Cuestionan la transparencia de Meta y TikTok

La Unión Europea afirmó ayer que Meta y TikTok habían incumplido sus obligaciones de transparencia tras una investigación que podría resultar en multas millonarias.

La pesquisa concluyó que ambas empresas infringieron la Ley de Servicios Digitales, el innovador reglamento digital de la UE que impone una serie de estrictos requisitos diseñados para garantizar la seguridad de los usuarios de internet, como facilitar la denuncia de productos falsificados o no seguros de contenidos nocivos o ilegales como discursos de odio, así como la prohibición de anuncios dirigidos a niños.

“Nos aseguramos de que las plataformas sean responsables de sus servicios, como garantiza la legislación de la UE, hacia los usuarios y la sociedad”, dijo Henna Virkunnen, vicepresidenta ejecutiva del bloque para la soberanía tecnológica, seguridad y democracia, en una publicación en X. “Nuestras democracias dependen de la confianza. Eso significa que las plataformas deben empoderar a los usuarios, respetar sus derechos y abrir sus sistemas al escrutinio. La LSD hace que sea un deber, no una opción”.

LAS INVESTIGACIONES

El bloque de 27 naciones abrió investigaciones sobre Meta y TikTok en 2024. Descubrieron que las empresas no permitían a los investigadores acceder fácilmente a los datos. Además, se determinó que Instagram y Facebook, ambas propiedad de Meta, no facilitaban a los usuarios la denuncia de contenido ilegal ni los reclamos a las decisiones de los moderadores.

Según una declaración de la Comisión Europea, “permitir el acceso de los investigadores a los datos de las plataformas es una obligación esencial de transparencia bajo la LSD, ya que permite el escrutinio público del impacto potencial de las plataformas en nuestra salud física y mental”.

La investigación encontró también que tanto Facebook como Instagram utilizaban “patrones oscuros” o diseños de interfaz engañosos para su protocolo de denuncia de contenido malicioso como abuso sexual infantil o contenido terrorista. Esto dio lugar a una especie de confusión y la Comisión dijo que era “confuso y disuasorio” y “por lo tanto, puede ser ineficaz”.

Meta dijo que la compañía no está de acuerdo con las conclusiones, pero seguirá negociando con la UE sobre el cumplimiento de la norma. TikTok dijo que revisará la investigación, pero señaló que las obligaciones de transparencia de la LSD entran en conflicto con las normas de privacidad del bloque, el Reglamento General de Protección de Datos.