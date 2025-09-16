Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Dónde voto: habilitaron el padrón definitivo para las elecciones nacionales del 26 de octubre

Dónde voto: habilitaron el padrón definitivo para las elecciones nacionales del 26 de octubre
16 de Septiembre de 2025 | 11:04

Escuchar esta nota

Tras los comicios en la Provincia de Buenos Aires, ahora el cronograma indica que los platenses tendrán que ir a votar el próximo domingo 26 de octubre, fecha en la que se celebrarán en la Argentina las elecciones legislativas nacionales. A más de un mes de la votación, la Cámara Nacional Electoral informó que ya está disponible el padrón definitivo para que el ciudadano pueda consultar dónde emitir el sufragio.

De acuerdo con el cronograma electoral anual, la publicación y difusión del padrón definitivo de electores se realizan en esta fecha, 40 días antes de la elección general. La CNE también informó que desde las 0 horas está disponible la herramienta de consulta, que permite a cada ciudadano conocer los datos precisos sobre su lugar de votación, como el número de mesa y orden.

El video que explica como es y cómo se deberá votar con la Boleta Única Papel

Cabe recordar que a diferencia de lo que pasó en el territorio bonaerense en septiembre que se usó la boleta “tradicional”, en octubre se irá a las urnas para votar con la Boleta Única Papel (BUP).

Cómo consultar el padrón electoral

Para consultar el padrón definitivo y saber dónde votar el domingo 26 de octubre, hay que ingresar al sitio oficial www.padron.gob.ar.

Luego, completar los datos: número de DNI, género según figura en el documento y distrito. Resolver el captcha de seguridad y presionar el botón “Consultar”.

Anotar los datos de votación: escuela, número de mesa y orden que aparecen en pantalla.

Verificar antes de votar: el domingo 26 de octubre conviene chequear nuevamente, ya que la Justicia Electoral puede ajustar locales hasta 48 horas antes de la elección.

El video que explica como es y cómo se deberá votar con la Boleta Única Papel

