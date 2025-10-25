Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Conmoción en Ensenada: hallan un feto en la puerta del Hospital Cestino 

25 de Octubre de 2025 | 13:09

Un estremecedor hallazgo generó conmoción en la ciudad de Ensenada, luego de que este sábado por la mañana se encontraran restos humanos en la puerta del Hospital Horacio Cestino. Según las primeras versiones, se trataba de un feto que habría salido por un desagüe, lo que desató un fuerte operativo policial y judicial en el lugar.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el hallazgo se produjo cuando personal del hospital advirtió la presencia del pequeño cuerpo sobre la vereda, en una zona próxima a los desagües pluviales. De inmediato, se dio aviso a las autoridades policiales y judiciales, quienes comenzaron con las pericias correspondientes.

La principal hipótesis apunta a que una joven que estaba por someterse a una interrupción legal del embarazo (ILE) se descompuso en el baño del hospital, donde habría expulsado el feto y, asustada, accionó la descarga de agua, lo que habría provocado que los restos terminaran en el exterior del edificio.

La escena fue rápidamente preservada por efectivos policiales, mientras personal médico y peritos trabajaban para determinar la edad gestacional y las circunstancias en las que se produjo el hecho.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer lo sucedido y confirmar si el caso se relaciona con una práctica médica reciente en el hospital.

El episodio generó impacto entre los vecinos y el personal sanitario, quienes se mostraron consternados por la situación y aguardaban el avance de la investigación judicial.

