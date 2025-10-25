Desalojo en pausa: tensión en la acería tomada

Alrededor de 25 empleados de Acerías Berisso se mantuvieron firmes ayer dentro de la planta situada en 128 entre 61 y 62, como medida de protesta ante lo que plantean como un cuadro de severa crisis de la firma. Por lo que resta del fin de semana podrían esquivar un desalojo a cargo de la Policía, que se planteaba como inminente por la tarde pero finalmente fue pospuesto, en principio, hasta el lunes.

En la causa que se inició en la justicia penal con intervención del fiscal en turno, Juan Cruz Condomí Alcorta (UFI Nº 16) avanzaba la decisión de formalizar la orden de desalojo con intervención de la fuerza pública e imputaciones por el delito de coacción agravada. Conforme avanzaba la tarde, mientras se esperaba un avance en la charla entre obreros y propietarios de la firma, la participación del municipio de Berisso y del Gobierno Provincial habrían empujado la idea de pasar el fin de semana, mientras se resuelven las elecciones y se produzca alguna otra conversación.

Los empleados tomaron su lugar de trabajo el jueves por la mañana hasta que los dueños les den alguna respuesta sobre su reclamo por el pago del sueldo de septiembre y lo que describen como una política de despedidos. La lista suma otros puntos referidos a las condiciones de trabajo. Sostienen que en los últimos meses la “aspereza” se fue acrecentando, hubo un cambio de jefes y se renovaron las formas de manejos, según explicaron a este diario ayer en la vereda del predio industrial.

Puntualizaron que hay 22 despidos de empleados “sin aviso previo” en la firma que cuenta con 50 en total. Eso habría quedado formalizado, por ahora, con una licencia con goce de sueldo de la que, dijeron, está al tanto el Ministerio de Trabajo Provincial, pero que no están cobrando, explicó Mario Barreiro, portavoz en la protesta . “Ellos rompen todas las condiciones, venimos pidiendo una respuesta porque no estamos cobrando desde hace un mes y no sabemos si tenemos trabajo o no. Queremos seguir trabajando. Tenemos familias que mantener y no podemos quedarnos en la calle”, señaló Barreiro.

Los propietarios de la firma les dijeron que iban a recortar a los puestos de trabajo por falta de ventas y por el “poco compromiso laboral”, dijo Alfredo Barrio, otro de los trabajadores que habló con este diario. “Eso es mentira. Si hay trabajo, si hay venta, nosotros venimos las 8 horas y trabajamos en las condiciones que estamos”, afirmó.

Ante la protesta, la empresa manifestó que está en proceso de “readecuación”, un plan que expuso ante la Provincia y el sindicato. Reconoció que hay empleados “afectados por la medida”. En la protesta se sostiene que ante el revuelo seleccionaron a 9 empleados y les devolvieron el puesto.

En este contexto, se acordó una reunión para el miércoles 29 con dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en el Ministerio de Trabajo bonaerense, según indicó el delegado de la toma Alfredo Barrio.

En la tarde de ayer, bajo la lluvia varias familias acompañaban desde la vereda. “Ayer, mi papá estaba llorando. No le pagan”, dijo Patricia, hija de uno de los trabajadores atrincherados.

Los familiares cortaron la calle 128, pusieron una parrilla y cocinaron tortillas. Por la tarde, cuando la presencia policial ya parecía menos indicativa de un desalojo y comenzó a llover, el campamento se fue desarmando.

Acerías Berisso es una fundición de hierro, acero y aleaciones especiales que cuenta con casi 50 años de trayectoria abasteciendo a la industria nacional y el Mercosur. La empresa realiza cilindros para compresores de GNC, moldería para vidrio, repuestos de acero, matrices, ruedas dentadas, cajas reductoras, poleas.