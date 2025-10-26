Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Noviembre en el streaming: drama, suspenso y espíritu navideño

Entre los estrenos más esperados del mes llega la quinta temporada de “Stranger Things” que será repartida en tres partes. Además, el drama legal de Ryan Murphy y mucho más

Noviembre en el streaming: drama, suspenso y espíritu navideño

La primera parte del final de “Stranger Things” llegará a fines del mes con Eleven y sus amigos en una batalla contra el “Upside Down”

26 de Octubre de 2025 | 01:51
Edición impresa

El streaming se prepara para cerrar el año con una grilla repleta de emociones intensas. En noviembre, las principales plataformas lanzan producciones que abarcan todos los géneros: desde dramas legales y thrillers psicológicos hasta comedias románticas y películas navideñas. Entre los títulos más esperados figuran Todo Vale, la nueva serie de Ryan Murphy con Kim Kardashian, y el esperado desenlace de Stranger Things, que marcará el final de una era.

El mes arranca con relatos basados en hechos reales. En Netflix, el 5 de noviembre llega “Heweliusz”, una miniserie que revive la tragedia del transbordador polaco MS Jan Heweliusz, hundido en 1993 frente al mar Báltico. A través de testimonios y reconstrucciones, la producción muestra la lucha desesperada de la tripulación y las familias que buscan justicia. Un día después, el 6 de noviembre, se estrena “Muerte por un rayo”, una docuserie de cuatro episodios que cuenta la increíble historia del presidente estadounidense James Garfield y de su asesino, Charles Guiteau. También ese día debuta “Los tipos malos: Malos comienzos”, precuela animada que narra los primeros pasos del grupo de delincuentes más desastrosos del cine reciente.

La serie de Netflix tendrá una cuarta entrega dividida en tres partes que llegará a su final el 31 de diciembre

El género biográfico se impone el 12 de noviembre con “Sra. Playmen” que llega también a la plataforma de la N. Inspirada en la vida de la mujer que revolucionó el erotismo editorial en los años 70 al fundar la revista italiana Playmen. Ese mismo día, pero en Netflix, también se estrena la segunda temporada de El show de Vince Staples, que mezcla humor y cotidianeidad en la vida del rapero.

SUSPENSO, CRIMEN Y OBSESIÓN: LOS THRILLERS DEL MES

El público amante del suspenso tendrá un noviembre cargado de opciones. El 7 llega a Netflix “Frankenstein”, la cinta dirigida por el ganador del Oscar, Guillermo del Toro, quien adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición. Ese día, también estrena “Tú siempre estuviste ahí”, serie coreana que retrata a dos mujeres víctimas de violencia doméstica que consideran el asesinato como única salida.

Claire Danes y Matthew Rhys protagonizan “La bestia en mí”

Una semana más tarde, el 13 de noviembre, desembarca “La bestia en mí”, con Claire Danes y Matthew Rhys. La historia sigue a una escritora en duelo que se obsesiona con un poderoso vecino envuelto en un crimen sin resolver. A ese misterio se suma “El cuco de cristal” (14 de noviembre), adaptación española del bestseller de Javier Castillo, que combina trasplantes, secretos familiares y desapariciones en un pequeño pueblo.

Por último, el 20 de noviembre, “Un hombre infiltrado” presenta a un exprofesor contratado por una detective privada para una misión encubierta dentro de una residencia de ancianos, donde nada es lo que parece.

 

Noviembre trae historias para todos los gustos con esperados regresos

 

DRAMAS, REENCUENTROS Y NUEVAS OPORTUNIDADES

Los conflictos personales y profesionales también dominan la cartelera. El 2 de noviembre llega a HBO “I Love LA”, serie que presenta a un grupo de amigos que se reencuentra tras años separados, obligados a enfrentar lo que el tiempo cambió en sus vidas.

Pocos días después, el 4 de noviembre, se estrena en Disney+ “Todo Vale” (“All’s Fair”), el nuevo drama legal de Ryan Murphy protagonizado por Kim Kardashian en su debut actoral. La serie sigue a un grupo de abogadas que rompe con un estudio dominado por hombres para crear su propia firma. Con un elenco que incluye a Naomi Watts, Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts y Glenn Close, la historia promete escándalos, lealtades rotas y divorcios millonarios.

Kim Kardashian y Naomi Watts, en “Todo vale”

El 10 de noviembre, el realismo se traslada a la docuserie “Marines”, otra nueva apuesta documental de Netflix que muestra el entrenamiento extremo de jóvenes soldados estadounidenses en el Pacífico.

ROMANCE, HUMOR Y ESPÍRITU NAVIDEÑO

Noviembre también tiene su dosis de ternura y humor. El 7 de noviembre vuelve a Prime Video “Maxton Hall: Un mundo entre nosotros”, con su segunda temporada. La serie alemana retoma el romance entre Ruby Bell y James Beaufort, marcado por los secretos y la diferencia de clases.

Los hermanos Jonas llegan al streaming con una película navideña

Las comedias familiares y con un tinte navideño ganan terreno el 12 de noviembre con “Una Navidad Extra”, donde una pareja separada intenta pasar una última Navidad juntos… hasta que la nueva novia del marido se suma a la cena. Se puede ver por Netflix. Ese mismo día desembarca en Prime Video “Playdate”, una comedia con tintes oscuros sobre dos padres que descubren que una simple invitación puede salirse de control.

El clima festivo continúa en Disney+ el 14 de noviembre con “A Very Jonas Christmas Movie”, protagonizada por los hermanos Jonas, en una odisea contrarreloj para llegar a casa a tiempo para las fiestas.

Noviembre se presenta como un mes diverso, con títulos que combinan acción, emoción y reflexión. Entre dramas legales, thrillers psicológicos, biopics inspiradores y producciones navideñas, las plataformas apuestan a un cierre de año con propuestas para todos los gustos.

“I Love LA” presenta una historia soibre la amistad y los cambios de la vida adulta. Se podrá ver en HBO Max

