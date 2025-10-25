El Senado renueva 24 bancas y los gobernadores buscan centralidad

Junto con la renovación parcial de la Cámara de Diputados, ocho provincias elegirán este domingo senadores nacionales. En total se pondrán en juego 24 bancas del Senado, en una elección que podría consolidar el poder de los gobernadores dialoguistas y reordenar el equilibrio político entre la Casa Rosada y las provincias.

Tras la dura derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) redujo drásticamente sus expectativas de lograr una “oleada violeta” en los distritos que renuevan senadores. En agosto, referentes libertarios proyectaban alcanzar hasta 18 escaños, sumando los siete que ya poseen, pero la diferencia de 14 puntos en territorio bonaerense obligó a recalibrar las metas.

Los distritos que renovarán representantes en el Senado son Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires. En todos ellos, LLA competirá con candidatos propios o figuras ya instaladas en la política legislativa.

Salta: dudas en un bastión clave

En Salta, donde LLA aspiraba a un buen desempeño, la situación se volvió incierta. La lista libertaria está encabezada por la diputada Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita. Como rivales aparecen Juan Manuel Urtubey y la senadora Nora Giménez (Fuerza Patria), mientras que el oficialismo provincial de Gustavo Sáenz impulsa a Flavia Royón, exsecretaria de Minería y Energía, acompañada por Nacho Jarsún.

Neuquén: la “neuquinidad” como bandera

En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa apuesta a reforzar su sello localista con Julieta Corroza y su jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset. LLA presenta a la diputada Nadia Márquez y al radical Pablo Servi, mientras que Fuerza Patria postula a la senadora Silvia Sapag y a Sebastián Villegas.

Río Negro: dominio provincialista

El mandatario Alberto Weretilneck podría retener las dos bancas principales con su lista oficialista, encabezada por Andrea Confini (secretaria de Energía) y Facundo López.

LLA lleva a la diputada Lorena Villaverde, procesada en una causa por narcotráfico, acompañada por Enzo Fullone. En tanto, Fuerza Patria postula al diputado Martín Soria y a Ana Marks.

Tierra del Fuego: competencia abierta

En el extremo sur, la elección también aparece pareja. Fuerza Patria impulsa a la senadora Cristina López y a Federica Runín. LLA postula al libertario Agustín Coto junto a Belén Monto de Oca, mientras que el radical Pablo Blanco, crítico del gobierno de Milei, busca renovar su banca por Provincias Unidas, acompañado por Dolores Moreno.

Chaco: acuerdo con el radicalismo

En Chaco, uno de los distritos donde LLA selló alianzas, Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider encabezarán la lista conjunta con el oficialismo radical del gobernador Leandro Zdero.

Fuerza Patria presenta al exgobernador Jorge Capitanich, acompañado por Magda Ayala, en una elección polarizada. Capitanich ya fue senador y conoce de cerca la dinámica de la Cámara alta.

Santiago del Estero: puja entre aliados

En Santiago del Estero, el gobernador saliente Gerardo Zamora lidera la lista del Frente Cívico y enfrentará al libertario Tomás Ise Figueroa. Un tercer espacio con posibilidades es el de José Emilio “Pichón” Neder, impulsado por el propio Zamora, en una estrategia que ya es habitual en el armado político provincial.

Entre Ríos: Milei y Frigerio, aliados

En Entre Ríos, el gobierno nacional selló una alianza con el mandatario Rogelio Frigerio. La lista común está encabezada por Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida.

El peronismo llega dividido: por la lista 503 compite la diputada Ana Carolina Gaillard, mientras que Adán Humberto Bahl lidera la boleta de Fuerza Entre Ríos.

Ciudad de Buenos Aires: los libertarios, con chances

En la Capital Federal, LLA aparece bien posicionada: Patricia Bullrich y Agustín Monteverde se perfilan para quedarse con las dos primeras bancas. Fuerza Patria impulsa al actual senador Mariano Recalde, mientras que el espacio Para Adelante lleva al diputado Facundo Manes como tercera alternativa.

Un Senado que puede reconfigurar el poder

Más allá de los resultados finales, el escenario que se perfila anticipa una Cámara alta con creciente influencia de los gobernadores dialoguistas, tanto de signo peronista como radical. Su capacidad para tejer acuerdos con distintos bloques podría transformarlos en los nuevos árbitros del Congreso, en un período en que la Casa Rosada necesita aliados estables para sostener su agenda política y económica.