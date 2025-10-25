Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |Los mandatarios provinciales quieren ser árbitros de la nueva etapa legislativa

El Senado renueva 24 bancas y los gobernadores buscan centralidad

Ocho provincias eligen senadores en una contienda que puede redefinir el escenario del poder político 

El Senado renueva 24 bancas y los gobernadores buscan centralidad
26 de Octubre de 2025 | 03:50
Edición impresa

Escuchar esta nota

Junto con la renovación parcial de la Cámara de Diputados, ocho provincias elegirán este domingo senadores nacionales. En total se pondrán en juego 24 bancas del Senado, en una elección que podría consolidar el poder de los gobernadores dialoguistas y reordenar el equilibrio político entre la Casa Rosada y las provincias.

Tras la dura derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) redujo drásticamente sus expectativas de lograr una “oleada violeta” en los distritos que renuevan senadores. En agosto, referentes libertarios proyectaban alcanzar hasta 18 escaños, sumando los siete que ya poseen, pero la diferencia de 14 puntos en territorio bonaerense obligó a recalibrar las metas.

Los distritos que renovarán representantes en el Senado son Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires. En todos ellos, LLA competirá con candidatos propios o figuras ya instaladas en la política legislativa.

Salta: dudas en un bastión clave

En Salta, donde LLA aspiraba a un buen desempeño, la situación se volvió incierta. La lista libertaria está encabezada por la diputada Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita. Como rivales aparecen Juan Manuel Urtubey y la senadora Nora Giménez (Fuerza Patria), mientras que el oficialismo provincial de Gustavo Sáenz impulsa a Flavia Royón, exsecretaria de Minería y Energía, acompañada por Nacho Jarsún.

Neuquén: la “neuquinidad” como bandera

LE PUEDE INTERESAR

Caras conocidas, nuevas tensiones, la presión externa y los desafíos clave a atender

LE PUEDE INTERESAR

El relevancia del nuevo mapa que se conformará en la Cámara de Diputados

En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa apuesta a reforzar su sello localista con Julieta Corroza y su jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset. LLA presenta a la diputada Nadia Márquez y al radical Pablo Servi, mientras que Fuerza Patria postula a la senadora Silvia Sapag y a Sebastián Villegas.

Río Negro: dominio provincialista

El mandatario Alberto Weretilneck podría retener las dos bancas principales con su lista oficialista, encabezada por Andrea Confini (secretaria de Energía) y Facundo López.

LLA lleva a la diputada Lorena Villaverde, procesada en una causa por narcotráfico, acompañada por Enzo Fullone. En tanto, Fuerza Patria postula al diputado Martín Soria y a Ana Marks.

Tierra del Fuego: competencia abierta

En el extremo sur, la elección también aparece pareja. Fuerza Patria impulsa a la senadora Cristina López y a Federica Runín. LLA postula al libertario Agustín Coto junto a Belén Monto de Oca, mientras que el radical Pablo Blanco, crítico del gobierno de Milei, busca renovar su banca por Provincias Unidas, acompañado por Dolores Moreno.

Chaco: acuerdo con el radicalismo

En Chaco, uno de los distritos donde LLA selló alianzas, Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider encabezarán la lista conjunta con el oficialismo radical del gobernador Leandro Zdero.

Fuerza Patria presenta al exgobernador Jorge Capitanich, acompañado por Magda Ayala, en una elección polarizada. Capitanich ya fue senador y conoce de cerca la dinámica de la Cámara alta.

Santiago del Estero: puja entre aliados

En Santiago del Estero, el gobernador saliente Gerardo Zamora lidera la lista del Frente Cívico y enfrentará al libertario Tomás Ise Figueroa. Un tercer espacio con posibilidades es el de José Emilio “Pichón” Neder, impulsado por el propio Zamora, en una estrategia que ya es habitual en el armado político provincial.

Entre Ríos: Milei y Frigerio, aliados

En Entre Ríos, el gobierno nacional selló una alianza con el mandatario Rogelio Frigerio. La lista común está encabezada por Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida.

El peronismo llega dividido: por la lista 503 compite la diputada Ana Carolina Gaillard, mientras que Adán Humberto Bahl lidera la boleta de Fuerza Entre Ríos.

Ciudad de Buenos Aires: los libertarios, con chances

En la Capital Federal, LLA aparece bien posicionada: Patricia Bullrich y Agustín Monteverde se perfilan para quedarse con las dos primeras bancas. Fuerza Patria impulsa al actual senador Mariano Recalde, mientras que el espacio Para Adelante lleva al diputado Facundo Manes como tercera alternativa.

Un Senado que puede reconfigurar el poder

Más allá de los resultados finales, el escenario que se perfila anticipa una Cámara alta con creciente influencia de los gobernadores dialoguistas, tanto de signo peronista como radical. Su capacidad para tejer acuerdos con distintos bloques podría transformarlos en los nuevos árbitros del Congreso, en un período en que la Casa Rosada necesita aliados estables para sostener su agenda política y económica.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Juan Manuel Urtubey

Emilia Orozco

Adán Humberto Bahl

Joaquín Benegas Lynch

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

EN FOTOS Y VIDEOS | Árboles caídos, calles anegadas y cortes de luz: así la tormenta afectó a La Plata

Se espera buen tiempo durante el domingo de elecciones

Diluvió en La Plata y ahora rige alerta por ráfagas de viento de hasta 75km/h: cuánta agua se acumuló y cómo sigue el tiempo

VIDEO.- La tormenta castigó con dureza al AMBA: un taxista muerto en la General Paz 

Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba

VIDEO. Incendio en San Carlos: un chofer de la Línea Oeste y un periodista ayudaron a rescatar a un hombre de su vivienda en llamas
+ Leidas

La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado

La Provincia define el reparto de 35 bancas en la Cámara de Diputados

Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe

El Senado renueva 24 bancas y los gobernadores buscan centralidad

Novela rusa en acción

Elecciones legislativas: Milei pone a prueba su gestión y se reordena el mapa político

Caras conocidas, nuevas tensiones, la presión externa y los desafíos clave a atender

El relevancia del nuevo mapa que se conformará en la Cámara de Diputados
Últimas noticias de Política y Economía

Elecciones legislativas: Milei pone a prueba su gestión y se reordena el mapa político

La Provincia define el reparto de 35 bancas en la Cámara de Diputados

Caras conocidas, nuevas tensiones, la presión externa y los desafíos clave a atender

El relevancia del nuevo mapa que se conformará en la Cámara de Diputados
Policiales
Trabajar bajo amenaza: otro brutal robo a un taxista en la Región
Nuevo arresto en la causa que investiga el triple crimen con sello narco
Un “auto bordó” genera miedo en Villa Castells
Luego de un grave accidente, una impactante persecución en La Plata
En Tolosa denuncian un “delito descontrolado”
Espectáculos
Noviembre en el streaming: drama, suspenso y espíritu navideño
Robos de película: detrás de las joyas del Louvre
Marilú Marini: una mujer “fuera de las normas, un espíritu libre”
“M”: Depeche Mode llega a los cines locales
Resistiendo entre votos, bots y botox
Información General
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro
Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo
¿Habilitan la castración química de carpinchos? Revocaron una cautelar que protegía capibaras en Nordelta
"Quedarse en casa y esperar a que baje el agua", el pedido de Defensa Civil provincial
Deportes
Novela rusa en acción
Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River
“Si ganás están todos y no hay nadie cuando perdés”
Úbeda tiene el equipo casi definido para el cruce ante Barracas
Santiago Sosa será operado y se pierde la vuelta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla