El dólar y las urnas, en la góndola: precios en alza y productos en falta

Por la volatilidad del dólar, en lo que va del mes el precio de los alimentos acumula un aumento que ronda el 3 por ciento, según estimaciones del mercado. En los comercios de la Ciudad sacaron cuentas que dieron ajustes de entre el 3 y el 5 por ciento. Además, en los últimos días, en la previa de las elecciones legislativas, los almaceneros se quejaron por la falta de entrega de mercadería.

La divisa oficial cerró la semana en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, según la cotización del Banco Nación. En lo que va del mes, acumula una suba de 8,2 por ciento, que tuvo su impacto en los precios de consumo masivo.

Los productos que más aumentaron fueron los alimentos, mientras sigue la contracción en los precios de la fruta y la verdura.

En el almacén

Desde la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA) indicaron que hubo incrementos del 5 por ciento en aceites; del 2,8 por ciento en lácteos; del 5 por ciento en gaseosas y del 2,8 en cigarrillos.

Sin embargo, lo que generó incertidumbre entre los almaceneros es la dificultad para reponer mercadería.

Al respecto, José Candiota, presidente de la entidad señaló a este diario: “Nos sorprende que algunas empresas informaron que suspenden la venta”.

En un comercio de barrio situado en 4 y 45, Sergio Aleksandroff, encargado del local, comentó a este diario que, en las últimas dos semanas, el incremento en varios productos fue entre el 3 y el 5 por ciento.

A este local llegaron listas de productos de consumo básico con ajustes. El kilo de azúcar de primera marca pasó de $1.200 a $1.300, mientras que la opción más económica subió de $900 a $1.100. El paquete de fideos también aumentó alrededor de $100, pasando de $1.900 a $2.000. En el caso de la yerba, sólo algunas marcas aplicaron incrementos, con subas de hasta $200.

Entre otros ajustes, el comerciante mencionó que el agua mineral aumentó un 3 por ciento. Por fuera del rubro alimenticio, los cigarrillos también tuvieron una suba de 500 pesos la semana pasada.

Los lácteos prácticamente mantuvieron sus precios sin cambios. “La leche sigue igual, a $1.500 el litro. El valor del dulce de leche tampoco se modificó. En cambio, el yogur sí registró un aumento”, explicó Aleksandroff, aunque adelantó que las empresas ya avisaron que habrá una nueva remarcación a partir de noviembre.

El comerciante también planteó la falta de entrega de mercadería en rubros como bebidas, pan envasado y fideos. “Realizamos varios pedidos y no los trajeron o no llegó lo solicitado. Algunos proveedores indicaron que estaban esperando para ver qué sucedía el lunes después de las elecciones”, explicó.

En el caso de los huevos -que según informes privados mostraron un alza a nivel general- en la Ciudad continuaron estables.

Héctor Amaral, productor con distribución en la Región, señaló: “No hay previsto ningún aumento. Al contrario, registramos una baja en el precio. Actualmente, los maples están en oferta, a un valor que ronda los $6.500 pesos, según el tipo del producto”.

La verdura y la fruta continuaron con precios a la baja, salvo algunos casos en el que se observó un leve repunte.

“El valor de los productos frescos hace tres años que viene con un atraso de entre el 250 y 350 por ciento. El precio de la fruta se va a ir reponiendo, pero la verdura va a caer un montón”, indicó Héctor Pestrín, productor y comercializador con presencia en el Mercado Regional.

Para el caso, mencionó que un cajón de frutillas -de 5 kilos- cuesta $10.000, es decir, unos $2.000 el kilo. “El precio cayó un montón”, señaló, tras plantear la misma situación en productos como el tomate.

Frutas y verduras

En tanto, el productor indicó que “en promedio, la fruta y la verdura van a seguir siendo baratas y van a estar muy por debajo de la inflación”. Además señaló que “el dólar no afectó en nada. Al contrario, en lo que es valor de importación, el precio sigue estando presionado por la oferta y no por el consumo, por eso todavía resulta barato en relación con lo que la gente puede pagar”.