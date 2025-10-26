La temible araña del banano: ¿Es posible que llegue a nuestra región?

La detección de ejemplares de la llamada “araña del banano” en supermercados de Uruguay encendió las alarmas en nuestro país. Se trata de una de las especies más venenosas del mundo y su sola mención genera inquietud. Pero, ¿hay motivos reales para preocuparse en nuestra región?

Originaria de las selvas tropicales y subtropicales de Sudamérica, donde se esconde entre las cortezas, los troncos o en los racimos de bananas -de allí su nombre popular-, esta peligrosa araña se encuentra mayormente en Brasil. Sin embargo “su hábitat se extendió hasta el norte de nuestro país”, explica la Licenciada en Biología Sandra González desde el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores de la UNLP.

Como explica la especialista, hasta hace algunas décadas era común encontrarla en los mercados regionales cuando los frutos llegaban directamente en “cachos” desde los países productores. Esta forma de comercialización “favorecía la presencia de las arañas y los accidentes al cargarlos directamente sobre los hombros”, recuerda González.

Hoy, en cambio, las bananas se transportan en cajas, lo que “reduce muchísimo el riesgo de traslado de estas arañas y de sus picaduras”, afirma la bióloga, quien asegura que “la probabilidad de que aparezcan ejemplares vivos en nuestra región es muy baja”.

Por otra parte, “el estrés del transporte, sumado al cambio de las condiciones climáticas y de su alimentación, contribuiría a que el veneno no sea tan potente como en su zona de origen”, comenta.

La Phoneutria nigriventer —la especie más vinculada a los cultivos y la que causa la mayoría de los accidentes en Brasil— puede alcanzar un tamaño imponente: su cuerpo mide entre 3 y 4,5 centímetros y, con las patas extendidas, llega a 15 centímetros. De color marrón con manchas oscuras, se distingue por sus quelíceros rojizos y por su actitud agresiva cuando se siente amenazada.

A diferencia de otras arañas, no construye telas: es errante y cazadora nocturna de insectos y pequeños vertebrados con los que se alimenta. Cuando se la molesta, adopta una postura defensiva característica: levanta los dos primeros pares de patas y exhibe sus quelíceros. Además, puede saltar, lo que aumenta su aspecto intimidante.

Su veneno es neurotóxico y, en caso de picadura, el dolor es intenso. “La rápida identificación del accidente permite el acceso a su tratamiento y al eventual uso del suero específico”, indica González, quien considera fundamental, ante una picadura, tomar una foto del ejemplar para facilitar su identificación.

Si bien Argentina cuenta con un suero específico contra este tipo de accidentes, en la práctica su uso es excepcional. No obstante ello, en caso de urgencia, la referencia provincial es el Centro de Toxicología (CEPROTOX), que atiende consultas las 24 horas en su línea 0800-222-9911.

OTRAS ESPECIES DE CUIDADO

Más allá de la araña de los bananos, en Argentina existen otras especies de interés médico que, aunque poco frecuentes, conviene conocer para evitar accidentes.

Una de ellas es la viuda negra (Latrodectus sp), también llamada “araña del lino” o “rastrojera”. Pequeña, negra y con manchas rojas o pardo rojizas —a veces con un característico dibujo en forma de reloj de arena en el abdomen—, se refugia entre piedras, bordes de caminos o en campos de cultivo. No es agresiva y sólo muerde si se siente en peligro. Su veneno también es neurotóxico y potencialmente letal, pero la mortalidad es baja y existe suero específico.

Otra especie importante es la araña violinista (Loxosceles sp), conocida también como “araña de los cuadros” o “araña marrón”. Vive en interiores, detrás de cuadros, entre grietas o dentro de calzado y ropa en desuso. Su coloración marrón y la mancha en forma de violín sobre el cuerpo permiten reconocerla. Su veneno, de tipo necrosante, puede causar lesiones en la piel y, en raros casos, complicaciones sistémicas. En Argentina la especie más común es Loxosceles laeta, y también existe suero para su tratamiento.

Para quienes deseen saber si una araña o un escorpión representa un riesgo sanitario, el Laboratorio de Aracnología del CEPAVE desarrolló la aplicación móvil denominada “¿Es araña o escorpión?”.

De uso gratuito y público, esta app permite enviar una foto del ejemplar para que el equipo de especialistas identifique la especie y determine si es peligrosa. También incluye un “Catálogo de bichos” y la posibilidad de llevar un registro de observaciones personales.