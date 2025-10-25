Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Información General

La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?

La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
25 de Octubre de 2025 | 21:11

Escuchar esta nota

Este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional, por lo que surgen dudas sobre si hay feriado el próximo lunes 27 de octubre.

Además, la jornada electoral implica que muchísimas escuelas, tanto públicas como privadas, estén implicadas. Esta situación genera dudas sobre la correcta realización de las clases durante el lunes, es decir, el día posterior a los comicios.

¿Es feriado el lunes posterior a las elecciones legislativas 2025?

Más allá de que algunos colegios, instituciones y organismos puedan dar asueto o reducir el horario de atención por una cuestión organizativa y de descanso, la respuesta a esta pregunta habitual es que no hay tal feriado el lunes 27 de octubre.

¿Hay clases el lunes 27 de octubre luego de las elecciones?

Como ocurre en otros comicios, el operativo de limpieza post electoral se cumple durante el turno mañana del lunes, por los que los alumnos que asisten en ese turno no tendrán clases.

Más allá de esto, como siempre depende de cada jurisdicción la decisión de dictar clases al día siguiente de la elección o si algún turno resulta afectado, por lo que en algunos lugares podría desarrollarse la jornada con total normalidad.

En el caso de Provincia de Buenos Aires - osea La Plata- desde la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) dispusieron implementar un amplio operativo de limpieza y desinfección una vez que cierren las mesas después de las 18 horas y habrá clases normalmente el lunes 27.

LE PUEDE INTERESAR

La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro

LE PUEDE INTERESAR

Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo

Próximos feriados en Argentina en 2025

  • Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.
  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

EN FOTOS Y VIDEOS | Árboles caídos, calles anegadas y cortes de luz: así la tormenta afectó a La Plata

Se espera buen tiempo durante el domingo de elecciones

Diluvió en La Plata y ahora rige alerta por ráfagas de viento de hasta 75km/h: cuánta agua se acumuló y cómo sigue el tiempo

VIDEO.- La tormenta castigó con dureza al AMBA: un taxista muerto en la General Paz 

Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba

VIDEO. Incendio en San Carlos: un chofer de la Línea Oeste y un periodista ayudaron a rescatar a un hombre de su vivienda en llamas
+ Leidas

Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre

EN FOTOS Y VIDEOS | Árboles caídos, calles anegadas y cortes de luz: así la tormenta afectó a La Plata

Diluvió en La Plata y ahora rige alerta por ráfagas de viento de hasta 75km/h: cuánta agua se acumuló y cómo sigue el tiempo

Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba

VIDEO.- Milagro en medio del temporal en La Plata: así un árbol aplastó un auto

¿Cuántos milímetros de agua cayeron en La Plata durante el temporal? El ranking barrio por barrio

Ambicioso proyecto con Verón y compañía en Miami

Gimnasia sufre: un angustioso final de año, calculadora en mano
Últimas noticias de Información General

La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro

Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo

¿Habilitan la castración química de carpinchos? Revocaron una cautelar que protegía capibaras en Nordelta

"Quedarse en casa y esperar a que baje el agua", el pedido de Defensa Civil provincial
Policiales
La Plata: borrachos a bordo de una Hilux chocaron a un Vento, quisieron escapar y terminaron en una zanja
"Una farmacia oculta": allanan una estación de servicio en Ruta 6 por venta ilegal de medicamentos
Conmoción en Ensenada: hallan un feto en la puerta del Hospital Cestino 
VIDEO. Incendio en San Carlos: un chofer de la Línea Oeste y un periodista ayudaron a rescatar a un hombre de su vivienda en llamas
“Te estuvimos estudiando”: violento asalto a una contadora italiana en La Plata
Espectáculos
Lourdes de Bandana rompió el silencio tras la detención de su expareja: “Tuve que tomar decisiones drásticas”
Resistiendo entre votos, bots y botox
VIDEO. Así anunció Rodolfo Barili en Telefe Noticias la venta del canal: ¿Quiénes son los nuevos dueños?
“Si lo pierdo todo, te mato”: la amenaza del novio a Lourdes de Bandana
“IT: Bienvenidos a Derry”: Terror con sello argentino
La Ciudad
¡Qué peligro! Un vecino zafó por segundos de otra caída de mampostería en La Plata
 ¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos disponibles de esta semana
El tren Roca, con demoras en el ramal La Plata por una falla eléctrica
VIDEO.- Milagro en medio del temporal en La Plata: así un árbol aplastó un auto
¿Cuántos milímetros de agua cayeron en La Plata durante el temporal? El ranking barrio por barrio
Deportes
Colapinto, eliminado en Q1 y largará último en el GP de México : “Un día complicado, hay que mejorar”
San Luis venció a San Cirano y accedió a la final por la permanencia del Top 14 de la URBA
Atención Pinchas y Triperos: confirman día y hora de Estudiantes vs Boca y River vs Gimnasia
El dardo de Gallardo en medio de la crisis de River: "Cuando ganás están todos, cuando perdés no hay nadie"
Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla