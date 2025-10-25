La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?

Elecciones 2025: padrón, Boleta Única, qué se vota, principales candidatos en Provincia, resultados y lo que hay que saber
Elecciones 2025: padrón, Boleta Única, qué se vota, principales candidatos en Provincia, resultados y lo que hay que saber
Este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional, por lo que surgen dudas sobre si hay feriado el próximo lunes 27 de octubre.
Además, la jornada electoral implica que muchísimas escuelas, tanto públicas como privadas, estén implicadas. Esta situación genera dudas sobre la correcta realización de las clases durante el lunes, es decir, el día posterior a los comicios.
Más allá de que algunos colegios, instituciones y organismos puedan dar asueto o reducir el horario de atención por una cuestión organizativa y de descanso, la respuesta a esta pregunta habitual es que no hay tal feriado el lunes 27 de octubre.
Como ocurre en otros comicios, el operativo de limpieza post electoral se cumple durante el turno mañana del lunes, por los que los alumnos que asisten en ese turno no tendrán clases.
Más allá de esto, como siempre depende de cada jurisdicción la decisión de dictar clases al día siguiente de la elección o si algún turno resulta afectado, por lo que en algunos lugares podría desarrollarse la jornada con total normalidad.
En el caso de Provincia de Buenos Aires - osea La Plata- desde la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) dispusieron implementar un amplio operativo de limpieza y desinfección una vez que cierren las mesas después de las 18 horas y habrá clases normalmente el lunes 27.
