Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Temas |UNA PEDALEADA HISTÓRICA

Gran Premio de Ciclismo en Magdalena: un día entre deporte, naturaleza y turismo

Después de 25 años, volverá a Magdalena con un circuito de 6 kilómetros que recorrerá calles y el EcoParque local. El evento reunirá a ciclistas de todo el país y propone una jornada que combina atletismo y vida comunitaria

Gran Premio de Ciclismo en Magdalena: un día entre deporte, naturaleza y turismo

Parte del circuito por los campos de Magdalena

26 de Octubre de 2025 | 02:56
Edición impresa

Después de más de un cuarto de siglo, las bicicletas volverán a recorrer las calles y caminos de Magdalena con el Gran Premio de Ciclismo, un evento que combina competencia de alto nivel con una invitación abierta al disfrute del paisaje y la vida local. La cita será el sábado 8 de noviembre desde las 8 de la mañana, con un circuito rutero de 6 kilómetros que incluye el EcoParque y las calles internas de la ciudad, en un recorrido tan desafiante como pintoresco.

UN REGRESO QUE HACE HISTORIA

Veinticinco años pasaron desde la última vez que Magdalena fue sede de un Gran Premio de Ciclismo. Hoy, la expectativa es enorme: el regreso de esta competencia no solo despierta la pasión de los ciclistas, sino también el orgullo de una comunidad que vuelve a encontrarse con su historia deportiva.

“Es mucho más que una carrera: es una manera de volver a mirarnos como pueblo, de celebrar lo que somos y lo que podemos ofrecer”, comenta uno de los organizadores, reflejando el espíritu que atraviesa esta edición.

DEPORTE Y PAISAJE, UN MISMO RECORRIDO

El circuito elegido combina ritmo y belleza urbana. Los competidores recorrerán calles amplias y sectores del EcoParque, un espacio natural emblemático de Magdalena donde la vegetación, los senderos y el entorno verde se funden con la energía del público.

Magdalena se prepara para recibir a ciclistas de todo el país, incluyendo campeones nacionales y panamericanos, distribuidos en más de ocho categorías, desde Promocionales hasta Elite. Será una oportunidad única para ver de cerca la destreza de los mejores exponentes del ciclismo argentino, en un entorno seguro, accesible y rodeado de naturaleza.

UNA EXPERIENCIA PARA QUEDARSE TODO EL DÍA

El Gran Premio no se vive solo desde el cronómetro. El evento fue declarado de Interés Municipal, y su propuesta busca integrar el deporte con la vida turística local. Habrá cantina y buffet a cargo de los Bomberos Voluntarios de Magdalena, ofreciendo comidas caseras, bebidas frescas y el clásico espíritu solidario de la ciudad.

Además, el EcoParque se convertirá en un punto de encuentro para quienes quieran disfrutar de un día al aire libre, caminar por los senderos, conocer su biodiversidad o simplemente sentarse a aplaudir el paso de los ciclistas entre árboles y espacios verdes.

MAGDALENA, UN DESTINO QUE SE REDESCUBRE

A solo una hora y media de La Plata, Magdalena se posiciona como un destino ideal para escapadas de fin de semana, con atractivos naturales, historia viva y una comunidad que recibe con calidez. El regreso del Gran Premio de Ciclismo no es solo una competencia: es una invitación a volver a mirar el territorio desde el movimiento, la energía y la belleza del pedal.

 

Multimedia

Parte del circuito por los campos de Magdalena

La cita será el sábado 8 de noviembre

