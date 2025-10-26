Gran Premio de Ciclismo en Magdalena: un día entre deporte, naturaleza y turismo

La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado
Después de 25 años, volverá a Magdalena con un circuito de 6 kilómetros que recorrerá calles y el EcoParque local. El evento reunirá a ciclistas de todo el país y propone una jornada que combina atletismo y vida comunitaria
Después de más de un cuarto de siglo, las bicicletas volverán a recorrer las calles y caminos de Magdalena con el Gran Premio de Ciclismo, un evento que combina competencia de alto nivel con una invitación abierta al disfrute del paisaje y la vida local. La cita será el sábado 8 de noviembre desde las 8 de la mañana, con un circuito rutero de 6 kilómetros que incluye el EcoParque y las calles internas de la ciudad, en un recorrido tan desafiante como pintoresco.
Veinticinco años pasaron desde la última vez que Magdalena fue sede de un Gran Premio de Ciclismo. Hoy, la expectativa es enorme: el regreso de esta competencia no solo despierta la pasión de los ciclistas, sino también el orgullo de una comunidad que vuelve a encontrarse con su historia deportiva.
“Es mucho más que una carrera: es una manera de volver a mirarnos como pueblo, de celebrar lo que somos y lo que podemos ofrecer”, comenta uno de los organizadores, reflejando el espíritu que atraviesa esta edición.
El circuito elegido combina ritmo y belleza urbana. Los competidores recorrerán calles amplias y sectores del EcoParque, un espacio natural emblemático de Magdalena donde la vegetación, los senderos y el entorno verde se funden con la energía del público.
Magdalena se prepara para recibir a ciclistas de todo el país, incluyendo campeones nacionales y panamericanos, distribuidos en más de ocho categorías, desde Promocionales hasta Elite. Será una oportunidad única para ver de cerca la destreza de los mejores exponentes del ciclismo argentino, en un entorno seguro, accesible y rodeado de naturaleza.
El Gran Premio no se vive solo desde el cronómetro. El evento fue declarado de Interés Municipal, y su propuesta busca integrar el deporte con la vida turística local. Habrá cantina y buffet a cargo de los Bomberos Voluntarios de Magdalena, ofreciendo comidas caseras, bebidas frescas y el clásico espíritu solidario de la ciudad.
Además, el EcoParque se convertirá en un punto de encuentro para quienes quieran disfrutar de un día al aire libre, caminar por los senderos, conocer su biodiversidad o simplemente sentarse a aplaudir el paso de los ciclistas entre árboles y espacios verdes.
A solo una hora y media de La Plata, Magdalena se posiciona como un destino ideal para escapadas de fin de semana, con atractivos naturales, historia viva y una comunidad que recibe con calidez. El regreso del Gran Premio de Ciclismo no es solo una competencia: es una invitación a volver a mirar el territorio desde el movimiento, la energía y la belleza del pedal.
Parte del circuito por los campos de Magdalena
La cita será el sábado 8 de noviembre
