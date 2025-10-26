Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |Hernán darío ortiz, en primera persona

“Me sedujo el desafío de levantar a Cambaceres”

El Indio, tras peregrinar por el interior del país durante muchos años, prefirió esta nueva apuesta y estar más cerca de su familia

"Me sedujo el desafío de levantar a Cambaceres"

el indio ortiz desembarcó en cambaceres. asumirá el 1º de noviembre

Leandro Duba

Leandro Duba
lduba@eldia.com

26 de Octubre de 2025 | 02:55
Edición impresa

Hernán Darío Ortiz (58) volverá a dirigir en el ascenso. No será en algún equipo del interior del país como lo hizo durante varios años, sino que lo hará en Cambaceres, su nuevo desafío a partir de 2026.

El Indio, ya alejado de la peregrinación por distintas provincias, encontró algo mucho más tranquilo, lo que le permitirá seguir desarrollando su actividad, pero sobre todo, “estar cerca de su familia”.

En un mano a mano con este diario, el ex jugador y entrenador de Gimnasia habló de los objetivos, de lo que significa volver a dirigir en la Región y de su paso por distintos equipos del país.

- ¿Por qué Cambaceres?

- Llevo muchos años en el ascenso. Dirigí varios equipos del Nacional B y del Federal. Tenía ganas de estar acá en La Plata. Y creí que este era el momento. Por eso tomé la decisión de pegar la vuelta para estar cerca de mi familia.

- ¿Qué fue lo que te sedujo?

- Las ganas y el empuje del presidente. Es el más joven que hay y que conozco. Me parece un chico con cualidades, con una fuerza enorme. Ahora hay que tratar de acompañarlo. Una sola persona no hace una institución. Trataremos de atraer a más gente para que se sumen al proyecto. La idea es levantar a Cambaceres.

- Tenés que armar todo de cero. Y mucho tiempo por delante porque el torneo recién comenzaría en febrero del otro año.

- Sí, aparte estuve viendo videos. Tengo información del plantel y conozco el ascenso. Dirigí todas las categorías, pero nunca la Primera C. Y eso fue lo que me atrajo, poder estar cerca de mi casa, de mi familia. Me recibí en 2005 y ahí comencé. Volví a La Plata luego de mucho tiempo. Comencé con el Flaco (por Pablo Morant) en Tres Arroyos, Después arranqué solo. Me fui al interior y me largué a dirigir en Boca Unidos, Mitre de Santiago, Estudiantes de San Luis, con el que ascendimos, Paraná, y en le Federal también. Estoy agotado. Porque en el Interior se viaja mucho, son viajes interminables. Te repito, me gustó este desafío, de estar cerca de donde vive mi familia y poder desarrollar un trabajo con seriedad, que es lo que necesita Cambaceres.

- Luego de tantos años en el interior, y ahora, trabajar cerca de la familia. ¿En qué momento te encuentra?

- Lo que sucede es que cuando tenes hijos grandes, y nietos, no es fácil vivir solo. Esta profesión es rendir exámenes todos los fines de semana. Los que nos dedicamos, siendo entrenador, es peor. Cuando sos jugador depende de vos. Pero cuando sos entrenador depende de convencer a varias personas que te rodean. Se sufre más. Tuve campañas muy buenas, regulares, como cualquier otro entrenador. Pero como dije, era el momento de parar. Estaba buscando algo de inferiores, pero no se dio. Tengo una edad donde puedo volcar un montón de cosas, y sobre todo, cuento con un proyecto muy lindo de reclutar chicos del interior. Tengo un aparato de captación que armamos junto a un compañero que estamos por todo el país. Conocemos todas las ligas. A mi se me abrieron muchas puertas por dirigir en diferentes provincias. Conozco rincones muy buenos, en la búsqueda de jugadores, conozco las ligas, las que son competitivas y las que no. Siempre hay jugadores en el interior.

- En la C asciende uno solo, como en el Federal. O sea que te gustan estos desafíos.

- Creo que el Federal se tornó muy difícil en los últimos tiempos. El que lo dirigió sabe lo que es. Un torneo complicado, son muchos equipos. Esa es la diferencia respecto de la B Metropolitana. Tiene la misma cantidad de ascensos, pero el Federal tiene 38 equipos y detrás de cada uno hay una provincia. Es deficitario. Para los clubes se hace difícil porque cualquier viaje sale diez millones de pesos. Yo era semiprofesional. porque la mitad del equipo son profesionales, o sea que tenes la obligación de poner diez contratos, y el otro caso es que cobran si firman planillas. Si no firmas, no te pagan. En San Luis estábamos ordenados, teníamos la vianda todos los días, la vivienda que no pagabas nada, y eso ayudaba mucho a los clubes. En algunos clubes. En Sarmiento de Resistencia fue más complejo porque se fue el apoyo económico del gobierno y se hizo imposible, insostenible. Estuve tres meses sin cobrar.

- Cambaceres, por una cuestión económica, mantiene una línea que es conformar los planteles con jugadores de la zona. ¿Vas a mantener esa idea?

- Cuándo queres armar un equipo competitivo tenes que partir de la base de la columna vertebral de gente que lleve todo el peso del equipo. Solo el funcionamiento. Y en el ascenso son importante las áreas. Tenes buenos centrales y buenos delanteros. No vas a ver partidos brillantes como en Primera y la B Nacional, por la situación de las canchas. Se juega mucho la segunda pelota, mucha fricción y lucha, que es lo que proponen casi todos. Es duro. Por eso, cuando bajan los equipos de primera se les complica. No es que sea otro fútbol, sino que cada divisional tienen sus características.

- ¿ Pelear arriba es el objetivo?

- Sería algo lindo. Se lo dije al presidente y a todos. Depende de cómo usemos el ingenio y cómo nos reforzamos para hacer una buena campaña.

“Me gustó el desafío y el proyecto para que el equipo vuelva a ser el de antes”

Hernán Darío Oriz, Flamante DT de Cambaceres

 

 

Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River

"Si ganás están todos y no hay nadie cuando perdés"

Úbeda tiene el equipo casi definido para el cruce ante Barracas
Trabajar bajo amenaza: otro brutal robo a un taxista en la Región
Nuevo arresto en la causa que investiga el triple crimen con sello narco
Un "auto bordó" genera miedo en Villa Castells
Luego de un grave accidente, una impactante persecución en La Plata
En Tolosa denuncian un "delito descontrolado"
Noviembre en el streaming: drama, suspenso y espíritu navideño
Robos de película: detrás de las joyas del Louvre
Marilú Marini: una mujer "fuera de las normas, un espíritu libre"
"M": Depeche Mode llega a los cines locales
Resistiendo entre votos, bots y botox
Elecciones legislativas: Milei pone a prueba su gestión y se reordena el mapa político
La Provincia define el reparto de 35 bancas en la Cámara de Diputados
El Senado renueva 24 bancas y los gobernadores buscan centralidad
Caras conocidas, nuevas tensiones, la presión externa y los desafíos clave a atender
El relevancia del nuevo mapa que se conformará en la Cámara de Diputados
Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe
El dólar y las urnas, en la góndola: precios en alza y productos en falta
VIDEO. Más agua y menos luz: secuelas de la segunda parte de la tormenta
La temible araña del banano: ¿Es posible que llegue a nuestra región?
La "isla número once" de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial

