Trabajar bajo amenaza: otro brutal robo a un taxista en la Región

El chofer, de 61 años, fue engañado por dos falsos pasajeros que lo asaltaron durante un viaje a Punta Lara. Entregó sus pertenencias y sólo pensó en “salir con vida” cuando le apuntaron con un arma
Salir a ganarse el sustento en la Región se ha convertido en una tarea de riesgo. La inseguridad golpea todos los días, sin distinción de horarios ni de lugares, y los trabajadores que recorren las calles para cumplir con su oficio -como los taxistas- parecen estar cada vez más expuestos. El último de estos episodios tuvo como víctima a un chofer de 61 años que fue asaltado por dos falsos pasajeros durante un viaje a Punta Lara, en el partido de Ensenada, y perdió más de 170 mil pesos entre dinero en efectivo y una transferencia que le hicieron desde su propio celular.
De acuerdo a lo revelado por voceros, todo ocurrió cuando Aníbal, un taxista con más de veinte años de experiencia, tomó a dos hombres en la parada de taxis ubicada en calle 20 y Montevideo, en Berisso. Los supuestos pasajeros le pidieron que los trasladara hasta Punta Lara, pero al llegar a la zona de Almirante Brown y 4, en las cercanías de la costa, el viaje se transformó en una pesadilla.
Según el relato de la víctima, los delincuentes simularon realizar una transferencia para pagar el viaje y le pidieron que desbloqueara su teléfono para verificar si el dinero había llegado. En ese momento, uno de ellos le arrebató el celular y desde una de sus billeteras virtuales realizaron una transferencia de 145 mil pesos a nombre de una mujer, ya identificada y que está en el expediente de los investigadores. Luego le devolvieron el teléfono -ya sin acceso a su cuenta- y le sustrajeron además 30 mil pesos en efectivo. Si bien no se trataba de una suma demasiado significativa, era el dinero que había logrado reunir tras varias horas de trabajo al volante.
Antes de descender del vehículo, uno de los ladrones lo amenazó con un arma de fuego, una pistola con empuñadura de madera que exhibió para intimidarlo. Su cómplice, más bajo de estatura, le advirtió que no hiciera la denuncia porque conocían sus datos personales. “Me dijeron que sabían dónde vivía. Lo único que pensé fue en salir de ahí con vida”, contó el hombre ante las autoridades al radicar la denuncia.
Tras el asalto, Aníbal avisó a la agencia de Radio Taxi, para la cual trabaja desde hace dos años, y al dueño del vehículo -un Fiat Siena- antes de dirigirse a la comisaría de Punta Lara. Aportó una captura de pantalla con el número de operación de la transferencia y aseguró que podría reconocer a los autores si volviera a verlos.
El caso no es aislado ni mucho menos, sino que tal como viene informando EL DIA, este episodio reavivó el temor entre los taxistas de la Región, que afirman sentirse desprotegidos ante el aumento de los ataques. En el último tiempo, las denuncias por asaltos a choferes durante los viajes se multiplicaron en distintos puntos del Gran La Plata. Estos ataques también han sido denunciados por otros conductores que responden a platormas como Uber o Didi.
De hecho, tres semanas atrás, otro taxista había sido golpeado con un arma en la cabeza durante un recorrido también hacia Punta Lara. En aquel caso, la víctima fue abordada por dos hombres que lo desviaron hacia Villa Rubensito, lo atacaron a golpes y le robaron. En tanto la investigación sigue su curso en la fiscalía de turno, que intenta determinar si los agresores pertenecen a una banda dedicada a este tipo de ataques.
