La Plata frente al estreno de la Boleta Única: dudas y temores

Atentos, los vecinos se sacaron todas sus dudas previo a la elección / El Día

La Plata transitó la última semana hacia las elecciones entre preguntas y comentarios sobre un cambio que promete transformar la forma de votar. Hoy, los vecinos ingresarán al cuarto oscuro con una sola hoja: la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplazará al tradicional sistema de boletas partidarias apiladas y mezcladas.

El nuevo mecanismo apunta a dar mayor transparencia y agilidad, pero, como suele ocurrir con todo cambio profundo, despertó dudas, temores y una buena dosis de curiosidad entre los votantes platenses. Muchos se acercaron en los últimos días a los simulacros organizados por la Secretaría Electoral bonaerense en el Centro para practicar y preguntar.

“¿Y si me borran el voto?”: los temores que se repiten

Entre los vecinos que se acercaron a la plaza San Martín y a las esquinas de 8 y 50, la pregunta más escuchada fue siempre la misma: “¿Y si me borran el voto?”.

“La gente viene con mucha curiosidad, pero también con miedo. Circulan muchos mensajes falsos por redes sociales que confunden a la gente, sobre todo a los adultos mayores”, explicó una de las capacitadoras de la Secretaría Electoral. “Nos preguntan si se puede borrar la marca, si la lapicera se cambia o si se pueden hacer trampas. Nada de eso es cierto: las lapiceras que se usan son indelebles y, además, cada mesa tendrá varias de repuesto”.

Frente a esas explicaciones, muchos platenses aún prefieren llevar su propia birome. “Yo voy a llevar la mía, por las dudas. Vi que decían en Facebook que podían borrar los votos, y uno nunca sabe”, contó Graciela, vecina de Tolosa, mientras participaba de una de las charlas. “De todos modos me parece un avance, es más rápido y más limpio”, agregó.

Aprender a marcar: entre el nerviosismo y la práctica

La Boleta Única presenta todas las listas y candidatos en una misma hoja. Cada persona debe marcar con una cruz o tilde el casillero elegido, doblar la boleta y colocarla en la urna. El gesto parece simple, pero genera ansiedad.

“Tengo miedo de marcar mal o de tachar algo sin querer. No quiero que mi voto se anule”, confesó Daniel, un vecino de Los Hornos que se acercó con su hija al puesto de información en calle 7. “Ella vota por primera vez y vino a mirar cómo es el papel. A los chicos les entusiasma, pero nosotros somos de otra época”.

La preocupación por el voto nulo o impugnado se repite. Desde la Secretaría Electoral explican que el voto será válido siempre que la marca esté dentro del casillero del candidato. Si hay dibujos, palabras o rayas por fuera, o si la boleta se rompe, se considera impugnado.

“Así parece fácil, pero en el momento uno se pone nervioso y se olvida”, reconoció una mujer mayor luego de escuchar la explicación. “Yo ya me anoté en la cabeza: una cruz adentro del cuadradito, nada más”.

La posibilidad de pedir una nueva boleta

Otro temor que circula entre los vecinos es equivocarse y no saber qué hacer. “¿Y si me equivoco al marcar? ¿Puedo corregirlo?”, preguntó un joven que se acercó tímidamente al simulacro.

Desde la Secretaría Electoral aclararon que en caso de error se puede pedir una nueva boleta: la anterior será guardada en un sobre especial y remitida a la Junta Electoral. “Queremos que la gente sepa que puede volver a votar sin problemas. No hay penalidad ni sanción”, explicó un agente electoral.

“Eso me deja más tranquila”, admitió Violeta, una vecina de Ringuelet. “Lo importante es que te expliquen, porque muchos no sabemos y hay miedo a quedar como tonto. Nadie quiere ser el que se trabe en la fila.”

Entender antes de entrar al cuarto oscuro

Durante la semana, las escenas se repitieron: grupos de personas de distintas edades rodeando las mesas de demostración, observando cómo se dobla la boleta o qué se puede y no se puede hacer.

“Yo no sabía que había que doblarla dos veces. Pensé que se metía abierta. Menos mal que vine a preguntar”, dijo Marcelo, comerciante de Gonnet.

“Está bueno que te expliquen, porque en la escuela no te lo van a repetir veinte veces. Si uno se equivoca, después no hay vuelta atrás”, reflexionó Florencia, estudiante universitaria que votará por primera vez.

No todos los vecinos miran con entusiasmo la novedad. “Yo extraño el sobre, las boletas largas, eso de buscar el partido. Era parte del ritual”, reconoció Eduardo, jubilado de 73 años, que se acercó al puesto de Plaza Moreno. “Pero si esto ayuda a evitar que se roben boletas, bienvenido sea”.

Otros lo ven como un paso necesario hacia una democracia más ordenada. “Por fin algo más claro. En las últimas elecciones era un lío total, montañas de boletas por todos lados”, celebró una empleada municipal de San Carlos.

La mayoría coincide en que el cambio generará un antes y un después en la forma de votar. “No hay que tenerle miedo a lo nuevo”, dijo una docente jubilada. “Lo importante es que nadie se quede sin preguntar, porque si entendemos cómo funciona, vamos a votar mejor”.

Entre la desconfianza y la adaptación

La implementación de la Boleta Única de Papel llega en un contexto de desconfianza política y saturación informativa, donde los rumores circulan tan rápido como las noticias oficiales.

“La gente se acercó con mucha curiosidad estos días. Quieren saber cómo se vota”

“Hay gente que se informa por TikTok o por WhatsApp y se queda con versiones erróneas. Algunos piensan que la boleta tiene chip o que las marcas se borran. Nada de eso es cierto”, lamentó una de las capacitadoras.

Por eso, los simulacros y las campañas de información buscan reducir el miedo y fomentar la participación. “Queremos que todos lleguen tranquilos al cuarto oscuro, sin miedo a equivocarse”, insistió la autoridad electoral.

Más allá de las dudas, los platenses saben que están por participar de un momento histórico. “Es la primera vez que voy a votar y justo me toca con un sistema nuevo. Tengo nervios, pero también orgullo”, dijo Lucía, de 18 años, estudiante del Normal N°1.

La Boleta Única de Papel será una prueba de organización y aprendizaje colectivo. Entre la curiosidad, la desconfianza y la esperanza, los vecinos de La Plata se preparan para una elección que los convertirá en protagonistas del cambio electoral más importante de la Provincia.