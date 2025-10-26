En Tolosa denuncian un “delito descontrolado”

La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado
La inseguridad no da respiro en Tolosa, cuyos habitantes conviven desde hace largos años con el miedo cotidiano por la interminable sucesión de hechos delictivos en viviendas, comercios y en la vía pública.
Infinidad de reuniones de vecinos por esta situación, en varias de ellas con jefes policiales de turno, al igual que con funcionarios provinciales y municipales, no arrojaron hasta ahora el objetivo más deseado: volver a vivir con tranquilidad.
Desde la Asamblea Vecinal de Tolosa por la inseguridad, cuyo referente es Eduardo Hache, se viene dando visibilidad al tema.
Fueron reiterados los pedidos por medidas preventivas, pero las respuestas efectivas se dilatan y el avance delictivo no tiene pausa, en esa amplia franja de la Ciudad.
En la jornada de ayer, este diario fue advertido por comerciantes de la zona sobre embates delictivos sufridos por tres de estos locales que funcionan sobre la avenida 7.
Se informó, al respecto, que en una hamburguesería inaugurada hace poco tiempo en 7 entre 523 y 524 ladrones se colaron en la madrugada de ayer y que de allí sustrajeron “un millón de pesos, una computadora y una tablet”.
Asimismo, los voceros hicieron saber que una pizzería de calle 7 entre 522 y 523 también al igual que un kiosco de 7 casi esquina 524 fueron elegidos por los ladrones para sus fechorías. Sin embargo, se aseguró, “todo terminó en intentos de robo y daños materiales por barretear las persianas, aunque sin poder levantarlas”.
Carlos Beltramo, dirigente del Centro Comercial Calle 7, de jurisdicción Tolosa, no se anduvo con rodeos cuando fue consultado ayer por EL DIA ante estos nuevos ataques a locales del lugar.
“Esto está descontrolado desde hace varios meses y la prueba está en la seguidilla de asaltos y escruches a negocios”, subrayó.
Dos mujeres fueron detenidas en las primeras horas de ayer en 520 bis entre 11 y 12, tras ser perseguidas por la Policía “por intentos de robo en la zona mediante un falso relato en casas donde golpearon para que les abran y lleguen cómplices”, citó un vocero oficial.
