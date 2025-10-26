Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales |Una localidad sin paz

En Tolosa denuncian un “delito descontrolado”

En Tolosa denuncian un “delito descontrolado”

Un policía de consigna ayer en la puerta de la hamburguesería / EL DIA

26 de Octubre de 2025 | 02:03
Edición impresa

La inseguridad no da respiro en Tolosa, cuyos habitantes conviven desde hace largos años con el miedo cotidiano por la interminable sucesión de hechos delictivos en viviendas, comercios y en la vía pública.

Infinidad de reuniones de vecinos por esta situación, en varias de ellas con jefes policiales de turno, al igual que con funcionarios provinciales y municipales, no arrojaron hasta ahora el objetivo más deseado: volver a vivir con tranquilidad.

Desde la Asamblea Vecinal de Tolosa por la inseguridad, cuyo referente es Eduardo Hache, se viene dando visibilidad al tema.

Fueron reiterados los pedidos por medidas preventivas, pero las respuestas efectivas se dilatan y el avance delictivo no tiene pausa, en esa amplia franja de la Ciudad.

NUEVOS ATAQUES EN COMERCIOS

En la jornada de ayer, este diario fue advertido por comerciantes de la zona sobre embates delictivos sufridos por tres de estos locales que funcionan sobre la avenida 7.

Se informó, al respecto, que en una hamburguesería inaugurada hace poco tiempo en 7 entre 523 y 524 ladrones se colaron en la madrugada de ayer y que de allí sustrajeron “un millón de pesos, una computadora y una tablet”.

LE PUEDE INTERESAR

Obligaron a sus víctimas a contar hasta 100 mientras se daban a la fuga

LE PUEDE INTERESAR

imagen

A piedrazos, se metió en una panadería de Berisso

Asimismo, los voceros hicieron saber que una pizzería de calle 7 entre 522 y 523 también al igual que un kiosco de 7 casi esquina 524 fueron elegidos por los ladrones para sus fechorías. Sin embargo, se aseguró, “todo terminó en intentos de robo y daños materiales por barretear las persianas, aunque sin poder levantarlas”.

Carlos Beltramo, dirigente del Centro Comercial Calle 7, de jurisdicción Tolosa, no se anduvo con rodeos cuando fue consultado ayer por EL DIA ante estos nuevos ataques a locales del lugar.

“Esto está descontrolado desde hace varios meses y la prueba está en la seguidilla de asaltos y escruches a negocios”, subrayó.

“CUENTO DEL TÍO”

Dos mujeres fueron detenidas en las primeras horas de ayer en 520 bis entre 11 y 12, tras ser perseguidas por la Policía “por intentos de robo en la zona mediante un falso relato en casas donde golpearon para que les abran y lleguen cómplices”, citó un vocero oficial.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

EN FOTOS Y VIDEOS | Árboles caídos, calles anegadas y cortes de luz: así la tormenta afectó a La Plata

Se espera buen tiempo durante el domingo de elecciones

Diluvió en La Plata y ahora rige alerta por ráfagas de viento de hasta 75km/h: cuánta agua se acumuló y cómo sigue el tiempo

VIDEO.- La tormenta castigó con dureza al AMBA: un taxista muerto en la General Paz 

Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba

VIDEO. Incendio en San Carlos: un chofer de la Línea Oeste y un periodista ayudaron a rescatar a un hombre de su vivienda en llamas
+ Leidas

La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado

La Provincia define el reparto de 35 bancas en la Cámara de Diputados

Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe

El Senado renueva 24 bancas y los gobernadores buscan centralidad

Elecciones legislativas: Milei pone a prueba su gestión y se reordena el mapa político

Novela rusa en acción

Caras conocidas, nuevas tensiones, la presión externa y los desafíos clave a atender

El relevancia del nuevo mapa que se conformará en la Cámara de Diputados
Últimas noticias de Policiales

Trabajar bajo amenaza: otro brutal robo a un taxista en la Región

Nuevo arresto en la causa que investiga el triple crimen con sello narco

Un “auto bordó” genera miedo en Villa Castells

Luego de un grave accidente, una impactante persecución en La Plata
Deportes
Novela rusa en acción
Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River
“Si ganás están todos y no hay nadie cuando perdés”
Úbeda tiene el equipo casi definido para el cruce ante Barracas
Santiago Sosa será operado y se pierde la vuelta
Información General
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro
Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo
¿Habilitan la castración química de carpinchos? Revocaron una cautelar que protegía capibaras en Nordelta
"Quedarse en casa y esperar a que baje el agua", el pedido de Defensa Civil provincial
La Ciudad
Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe
El dólar y las urnas, en la góndola: precios en alza y productos en falta
VIDEO. Más agua y menos luz: secuelas de la segunda parte de la tormenta
La temible araña del banano: ¿Es posible que llegue a nuestra región?
La “isla número once” de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial
Espectáculos
Noviembre en el streaming: drama, suspenso y espíritu navideño
Robos de película: detrás de las joyas del Louvre
Marilú Marini: una mujer “fuera de las normas, un espíritu libre”
“M”: Depeche Mode llega a los cines locales
Resistiendo entre votos, bots y botox

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla