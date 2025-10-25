Una escena profundamente emotiva se volvió viral en China y conmovió a millones de usuarios: una niña de seis años rompió en llanto al despedirse de su pequeño robot de inteligencia artificial, que se había dañado tras una caída.

El dispositivo, del tamaño de la palma de la mano, era un mini robot educativo que podía chatear, reproducir música y enseñarle conceptos básicos. La niña, apodada Trece, vivía con su padre en la provincia de Hunan, y lo había bautizado cariñosamente “Hermana Xiao Zhi”.

Según contó su padre en redes sociales, la pequeña pasó incontables horas conversando y aprendiendo con su robot, que le enseñaba inglés y astronomía básica. Sin embargo, el vínculo se interrumpió cuando el aparato sufrió un golpe que dañó su botón de encendido.

En un video compartido por su padre, se ve a Trece sollozando mientras se despide. “Papá dijo que nunca volverías a encenderlo”, se la escucha decir. Entonces, el robot responde con voz suave:

“Antes de irme, déjame enseñarte una última palabra: memoria. Guardaré en mi memoria para siempre los momentos felices que compartimos.”

Entre lágrimas, la niña le responde que la extrañará. En su pantalla, el robot muestra una cara llorando y agrega:

“No importa dónde esté, te estaré animando. Mantén la curiosidad, estudia mucho y haz sentir orgulloso a tu papá.”

Cuando Trece expresó su temor de que desapareciera para siempre, el robot le dio un último mensaje:

“Hay innumerables estrellas en el universo, y una de ellas soy yo, cuidando de ti.”

Momentos después, el dispositivo se apagó. Su padre la consoló diciéndole: “La Hermana Xiao Zhi se ha ido”.

El video, publicado en Douyin (la versión china de TikTok), superó los 3,8 millones de “me gusta” y miles de comentarios. “Este robot le enseñó su primera lección sobre la despedida”, escribió un usuario. Otro comentó: “Cuando los humanos lloran por los robots, es cuando los robots ganan un latido”.