Luego de un grave accidente, una impactante persecución en La Plata

Un grave incidente vial se registró en la madrugada de ayer en la zona Oeste de La Plata, cuando los ocupantes de una Toyota Hilux blanca colisionaron contra un Volkswagen Vento azul en la intersección de 520 y 203. Tras el impacto, los conductores de la camioneta intentaron eludir el control policial, lo que derivó en una persecución que culminó varias cuadras más adelante, en 220 y 45, donde finalmente fueron interceptados por los agentes.

Fuentes policiales informaron que, al momento de la detención, los cuatro hombres y la mujer que ocupaban la Hilux se encontraban en evidente estado de ebriedad.

Lo cierto es que el hecho generó preocupación, ya que la colisión podría haber tenido consecuencias más graves para los ocupantes del Volkswagen, especialmente una mujer y su hijo, quienes resultaron con golpes y contusiones leves, siendo asistidos en el lugar por personal médico.

La camioneta involucrada fue incautada, y los responsables quedaron imputados por lesiones culposas y conducción bajo los efectos del alcohol. La Fiscalía de Delitos Culposos del Departamento Judicial La Plata quedó a cargo de la investigación, ordenando las pericias correspondientes y los test de alcoholemia para determinar con precisión las responsabilidades en el caso. Se espera que, una vez completadas las pericias, se profundice sobre la dinámica del siniestro y las circunstancias que permitieron la evasión inicial de los ocupantes de la Hilux.