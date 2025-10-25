Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Información General

¿Habilitan la castración química de carpinchos? Revocaron una cautelar que protegía capibaras en Nordelta

¿Habilitan la castración química de carpinchos? Revocaron una cautelar que protegía capibaras en Nordelta
25 de Octubre de 2025 | 15:11

Escuchar esta nota

La polémica entre los vecinos de Nordelta y los defensores de los carpinchos parece no tener fin. Apenas un mes atrás un juez dictó medidas cautelares que respaldaban a los humedales y la fauna silvestre, entre ellos los capibaras, en la zona de Nordelta y que prohibía aplicar castración química, inyecciones anticonceptivas u otros métodos de control. Ahora todas esas medidas fueron revocadas por otra jueza.

En un fallo dictado el 29 de septiembre, según informó oportunamente el medio local Qué Pasa Web, la Justicia resolvió suspender “de manera inmediata” todas las obras que afecten la zona de humedales y el hábitat de los carpinchos tras una medida cautelar presentada por la Asociación Civil Callejero Casa Quiere. Además, prohibió la aplicación de castración química mediante inyecciones anticonceptivas, una práctica que se había propuesto como método de control poblacional.

El texto llevaba la firma del juez Guillermo Ottaviano, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N°13 de San Isidro. En la resolución se ordenaba que Nordelta S.A. cumpla con “la suspensión inmediata de toda obra o actividad que altere, dañe o destruya humedales y fauna silvestre en la zona hasta tanto se dicte sentencia definitiva o, en su caso, hasta que se acredite la realización y aprobación por la autoridad pertinente de un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo que contemple de manera integral los efectos pasados, presentes y futuros de las urbanizaciones, las fumigaciones que afectan al ambiente y demás intervenciones sobre los humedales y la fauna local”.

En la resolución, Ottaviano destacó que entre las acciones atribuidas a la empresa se encuentran “la fragmentación del ecosistema mediante cercos perimetrales, tablestacados en lagunas y construcciones, colocación de cercos eléctricos, ocupación del camino de sirga y fumigaciones ilegítimas”. Y agregó: “Todo ello genera una alteración irreversible del humedal, impide el libre tránsito y acceso al agua de la fauna, y causa la muerte de ejemplares de carpinchos”.

Revocadas

Pero en las últimas horas la jueza María Paula Venere, titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de San Isidro, resolvió revocar estas medidas cautelares. Así, la magistrada dejó sin efecto tres medidas dictadas por Ottaviano: la suspensión inmediata de obras o actividades que alteren los humedales y la fauna silvestre en la zona de Nordelta; la prohibición de aplicar castración química, inyecciones anticonceptivas u otros métodos de control sobre la fauna protegida; y la prohibición de realizar fumigaciones que afecten el ambiente en el Delta del río Paraná.

Además, la jueza unificó la causa que presentó Callejero Casa Quiere con otra presentada por once vecinos de Nordelta. Este segundo expediente sostiene que existe una “superpoblación de carpinchos” y reclama medidas como la relocalización, la práctica de vasectomías, la modificación del decreto que los declara fauna protegida y su consideración como “fauna exótica o plaga no nativa”.

“Los animales necesitan que se los proteja”

La respuesta a la medida no se hizo esperar. La abogada María de las Victorias Silvano González, representante legal de Callejero Casa Quiere, confirmó que apelará las resoluciones de la jueza Venere. "Sabemos del poder de Nordelta S.A., pero los animales necesitan que se los proteja. Apelaremos la revocación de la cautelar porque los animales merecen ser defendidos", declaró la letrada.

Por su parte, Silvia Soto, vocera de la organización La Voz de los Carpinchos, indicó que "la revocación de estas medidas cautelares se agrava por la unificación de la causa con otra de 11 vecinos de Nordelta con los cuales no estamos de acuerdo los que protegemos a la fauna silvestre y en especial a los carpinchos y sus crías".

Soto subrayó que desde ese grupo de vecinos "contrataron un biólogo que habla de eutanasia y faena de carpinchos. Es una locura y estamos consternados ante esta decisión, que va totalmente en contra de lo que venimos solicitando y que fue dictaminado por el juez de primera instancia".

 

