Política y Economía

Dólares para el finde, la tendencia que juega en la jornada de elecciones

Cada vez más ahorristas compran el fin de semana o fuera del horario bancario. El cambio de hábito por las billeteras virtuales

Dólares para el finde, la tendencia que juega en la jornada de elecciones

El mercado de compra de dólares se extiende al formato 24-7 / web

José Calero

26 de Octubre de 2025 | 03:09
Edición impresa

A partir del auge de las billeteras virtuales, operar con divisas los fines de semana se volvió una costumbre para cada vez más usuarios, que compran y venden monedas a veces al pie de una piscina, mientras pasan un fin de semana en familia o cuando toman un café durante las compras en el supermercado.

La irrupción de las billeteras puso en alerta al sistema financiero tradicional, acostumbrado a competir entre sí a la hora de fijar una tasa de interés o la cotización del dólar, explican analistas de mercado.

La aparición de estos “competidores” también benefició a millones de ahorristas, que hasta ahora nunca habían tenido la opción de que los bancos les remuneraran el dinero en caja ahorro.

Como las billeteras comenzaron a hacerlo, a las entidades financieras tradicionales no les quedó otra alternativa que seguir ese camino, aunque por ahora acotado a que el cliente deje el dinero al menos 24 horas hábiles en una cuenta especial.

Esto generó a su vez una competencia mayor, ya no solo entre las tasas ofrecidas y cobradas, sino también en la tasa de interés y en la cotización de divisas, sobre todo la preferida de los argentinos, el dólar.

El volumen de transacciones en moneda extranjera fuera del horario bancario tradicional se disparó en los últimos meses.

El fenómeno se nota cada vez más, impulsado por la necesidad de los ahorristas de proteger su capital, pero también por la disponibilidad de herramientas financieras digitales que permiten operar sin restricciones de tiempo.

Así, una nueva dinámica se instaló en el mercado de cambios argentino: la compra de dólar oficial se concentra cada vez más en horarios no bancarios y durante los fines de semana.

Este fenómeno refleja una creciente demanda por parte de los ahorristas de tener control inmediato sobre sus finanzas y evitar la desvalorización de sus pesos.

Las plataformas financieras digitales han sido la clave para habilitar esta tendencia, explicaron desde la billetera Reba, que registró un crecimiento en el volumen de operaciones de compra de dólar oficial realizadas los fines de semana (sábados y domingos) de 20.000%, al comparar el trimestre de agosto-octubre de 2025 con el primer trimestre de 2024.

Según informaron desde la compañía perteneciente a Grupo Transatlántica, actualmente el 10% del total de la compra mensual de dólares se realiza durante el fin de semana.

A esto se suma que, en días hábiles, cerca del 40% de las operaciones se concretan luego de las 15, una vez finalizado el horario de atención bancaria tradicional.

El monto promedio de compra por operación se mantiene estable, rondando los 500 dólares, sin diferencias significativas entre las transacciones de días hábiles y las de fin de semana.

En cuanto al perfil del usuario, se trata de adultos jóvenes o de mediana edad. La motivación principal detrás de la operatoria fuera de horario no es la especulación, sino la gestión financiera personal, aclaran los expertos.

“La mayoría de quienes compran dólar oficial desde la app de Reba son adultos jóvenes o de mediana edad que ya tienen armada una rutina financiera. Al finalizar la jornada laboral se toman un rato para mirar el saldo, ordenar sus cuentas y aprovechar a comprar dólares. Entendemos que lo que buscan es cuidar sus ahorros, sentir que su dinero está protegido, y hacerlo de manera ágil y simple, con el respaldo de operar con una entidad regulada”, señala Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba.

En este sentido, la especialista explica que esta tendencia de “des-bancarización” de horarios está marcando el futuro del sector. La posibilidad de operar 24/7 responde a la necesidad de los usuarios de manejar sus decisiones financieras con tranquilidad y sin la urgencia de los tiempos bancarios. Asimismo, la simpleza de la operatoria y el tipo de cambio competitivo que ofrecen estas plataformas digitales refuerzan la migración hacia estos horarios.

“Sin dudas, lo que viene en el mundo de las finanzas es brindar a las personas soluciones rápidas y simples, independientemente del espacio y el momento en el que se encuentren. El 24/7 es una de ellas”, dijo Di Trolio.

 

