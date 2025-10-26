Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |Renueva 3 senadores y 13 diputados

En CABA, mucho en juego y varios frentes a los que atender

El Gobierno se juega una ficha clave con Bullrich y el PJ apuesta por Recalde. El rol de Potencia, el espacio de López Murphy

En CABA, mucho en juego y varios frentes a los que atender
26 de Octubre de 2025 | 03:19
Edición impresa

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una de las elecciones legislativas más disputadas de los últimos años. Hoy se renovarán tres bancas en el Senado y trece en la Cámara de Diputados, en una contienda que pondrá a prueba los realineamientos políticos que se produjeron en el distrito tras dos años de gestión libertaria a nivel nacional.

Competirán 15 listas, en un escenario marcado por el intento del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) de afianzar su sociedad con el PRO, la estrategia del peronismo porteño por retener representación y el desafío de Potencia, el espacio liberal encabezado por Ricardo López Murphy, que busca consolidarse como tercera fuerza con peso parlamentario.

Bullrich, la carta fuerte del oficialismo

El oficialismo nacional llega a estos comicios con una alianza reforzada. La incorporación formal del PRO del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri a La Libertad Avanza selló un entendimiento entre ambos sectores luego del enfrentamiento local de mayo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, figura central del gabinete y referente histórica del PRO, encabeza la lista de senadores, acompañada por el economista Agustín Monteverde. Para Diputados, la lista lleva como primer candidato al abogado Alejandro Fargosi, seguido por Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet y Fernando De Andreis, entre otros dirigentes del entorno libertario y macrista.

En el oficialismo confían en que la presencia de Bullrich, con su perfil de orden y gestión, permita retener el voto del electorado porteño tradicionalmente afín al PRO, mientras Milei busca ampliar su base entre sectores desencantados con la política tradicional.

Recalde busca retener su banca

En la vereda opuesta, el senador Mariano Recalde intentará renovar su mandato por el espacio Fuerza Patria, acompañado por Ana Arias. La lista para Diputados estará encabezada por Itaí Hagman, seguido por Kelly Olmos y Lucía Cámpora, en un armado que conjuga al kirchnerismo, el sindicalismo y las organizaciones juveniles del peronismo porteño.

El desafío del espacio será retener presencia parlamentaria en un distrito históricamente adverso. Desde el entorno de Recalde destacan que el mensaje de campaña estuvo centrado en “ponerle un freno al ajuste” y en recuperar la agenda social, mientras intentan capitalizar el desgaste del Gobierno nacional tras dos años de políticas de fuerte ajuste.

La opción de López Murphy

Entre las nuevas configuraciones políticas, Potencia se presenta como la opción liberal que busca diferenciarse tanto del mileísmo como del peronismo. Su principal figura es Ricardo López Murphy, diputado nacional y ex ministro de Economía, quien encabeza la lista para la Cámara baja con un discurso centrado en la transparencia, la austeridad y la institucionalidad republicana.

López Murphy intenta posicionar su espacio como una alternativa liberal moderna, crítica de los personalismos y del populismo económico, con el propósito de captar a votantes que acompañaron a Milei en 2023 pero hoy se muestran desencantados por el rumbo de la gestión.

En el Senado, Potencia lleva como primer candidato al general (R) Juan Martín Paleo, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, especialista en defensa y seguridad. La presencia de Paleo refuerza el perfil técnico y ordenado del espacio, que también incorporó a profesionales de distintas áreas en sus listas de legisladores y asesores.

El resto del arco político porteño también jugará sus cartas. Ciudadanos Unidos, brazo local de Provincias Unidas, presenta como candidata a senadora a la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, mientras que el presidente de la UCR, Martín Lousteau, encabeza la nómina de Diputados, con un discurso centrado en la “gestión eficiente y el control de los extremos ideológicos”.

La Coalición Cívica, que decidió no integrar alianzas en esta oportunidad, competirá con Marcela Campagnoli para el Senado y Hernán Reyes para la Cámara baja, apelando al electorado histórico de Elisa Carrió.

Por su parte, la alianza Para Adelante lleva al diputado Facundo Manes como candidato a senador y a Sergio Abrevaya en la nómina de Diputados, en un intento por recuperar protagonismo dentro del espacio radical.

Completan la oferta electoral el Nuevo MAS, con Héctor Heberling y Federico Winokur, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), que postula al dirigente Christian Castillo para el Senado y a la diputada Myriam Bregman, que buscará renovar su banca con un mensaje de denuncia contra las políticas de ajuste y de defensa de los derechos laborales.

Electores
En las elecciones legislativas que se desarrollarán hoy, 2.520.249 porteños están habilitados para votar en la Ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión, el distrito elegirá 13 diputados nacionales y 3 senadores. Los electores utilizarán la Boleta Única de Papel (BUP).

 

