Nuevo arresto en la causa que investiga el triple crimen con sello narco

La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado
La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado
Argentina ante el espejo: el dólar, las urnas y la búsqueda de un nuevo equilibrio político
Caras conocidas, nuevas tensiones, la presión externa y los desafíos clave a atender
Elecciones legislativas: Milei pone a prueba su gestión y se reordena el mapa político
El Senado renueva 24 bancas y los gobernadores buscan centralidad
El relevancia del nuevo mapa que se conformará en la Cámara de Diputados
La Provincia define el reparto de 35 bancas en la Cámara de Diputados
La Plata frente al estreno de la Boleta Única: dudas y temores
Cómo llega la economía a la elección y cuáles serán los desafíos del lunes
Dólares para el finde, la tendencia que juega en la jornada de elecciones
Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe
La “isla número once” de Cabo Verde florece en Ensenada, y palpita la ilusión del Mundial
El dólar y las urnas, en la góndola: precios en alza y productos en falta
VIDEO. Más agua y menos luz: secuelas de la segunda parte de la tormenta
La temible araña del banano: ¿Es posible que llegue a nuestra región?
Serie A: Nápoli bajó al Inter de Lautaro y se subió a lo más alto
Gran Premio de Ciclismo en Magdalena: un día entre deporte, naturaleza y turismo
¿Qué leen los platenses?: romance juvenil, autores locales y los “comerciales”
Trabajar bajo amenaza: otro brutal robo a un taxista en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se trata de la mujer de Lázaro Víctor Sotacuro, el presunto líder de la banda. La sospechosa se llamó al silencio
La investigación por el brutal triple femicidio ocurrido en Florencio Varela sumó ayer un nuevo eslabón: la detención de Mónica Débora Mujica, esposa de Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los líderes de la banda narco vinculada al caso. Con 37 años, Mujica se convirtió en la décima persona con prisión preventiva imputada por los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. La mujer fue arrestada en un refugio del barrio de La Boca por detectives de la DDI de La Matanza, a pedido del fiscal Adrián Arribas, y se negó a declarar durante su indagatoria.
Según los fiscales, Mujica estaba al tanto de los asesinatos y habría participado en la organización de la banda, aunque no se encontraba presente en la vivienda donde se cometieron los crímenes. Su implicación quedó reflejada en el testimonio de Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y también detenida, quien declaró que Mujica le pidió borrar información del celular de su esposo horas después del hallazgo de los cuerpos. La mujer, décima detenida en el caso, está acusada de privación ilegal de la libertad agravada por la pluralidad de intervinientes y homicidio agravado por premeditación, alevosía y criminis causa.
El caso sigue sumando nombres y complejidad. Un nuevo sospechoso señalado como autor intelectual es Joseph Freyser Zabaleta Cubas, actualmente detenido en la Alcaldía Cavia, Palermo. Testigos con identidad reservada afirmaron que habría coordinado los asesinatos desde prisión, utilizando un celular y una libreta verde donde anotaba instrucciones. Este hombre tiene pedido de captura en Perú, país donde nació, y ahora también está involucrado en el triple crimen argentino.
Este nuevo arresto refuerza la hipótesis de que los femicidios fueron cometidos bajo la dirección de la organización criminal, y marca un avance en una investigación que sigue sumando nombres, vínculos familiares y testimonios que apuntan a la coordinación planificada de los asesinatos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí