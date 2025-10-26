Nuevo arresto en la causa que investiga el triple crimen con sello narco

La investigación por el brutal triple femicidio ocurrido en Florencio Varela sumó ayer un nuevo eslabón: la detención de Mónica Débora Mujica, esposa de Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los líderes de la banda narco vinculada al caso. Con 37 años, Mujica se convirtió en la décima persona con prisión preventiva imputada por los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. La mujer fue arrestada en un refugio del barrio de La Boca por detectives de la DDI de La Matanza, a pedido del fiscal Adrián Arribas, y se negó a declarar durante su indagatoria.

Según los fiscales, Mujica estaba al tanto de los asesinatos y habría participado en la organización de la banda, aunque no se encontraba presente en la vivienda donde se cometieron los crímenes. Su implicación quedó reflejada en el testimonio de Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y también detenida, quien declaró que Mujica le pidió borrar información del celular de su esposo horas después del hallazgo de los cuerpos. La mujer, décima detenida en el caso, está acusada de privación ilegal de la libertad agravada por la pluralidad de intervinientes y homicidio agravado por premeditación, alevosía y criminis causa.

El caso sigue sumando nombres y complejidad. Un nuevo sospechoso señalado como autor intelectual es Joseph Freyser Zabaleta Cubas, actualmente detenido en la Alcaldía Cavia, Palermo. Testigos con identidad reservada afirmaron que habría coordinado los asesinatos desde prisión, utilizando un celular y una libreta verde donde anotaba instrucciones. Este hombre tiene pedido de captura en Perú, país donde nació, y ahora también está involucrado en el triple crimen argentino.

Este nuevo arresto refuerza la hipótesis de que los femicidios fueron cometidos bajo la dirección de la organización criminal, y marca un avance en una investigación que sigue sumando nombres, vínculos familiares y testimonios que apuntan a la coordinación planificada de los asesinatos.