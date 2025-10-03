Estaba prófugo por robos violentos y cayó en Tolosa

En el marco de un operativo de saturación dispuesto en Tolosa, efectivos interceptaron a un joven de 20 años que estaba siendo intensamente buscado por su participación en graves hechos delictivos cometidos en La Plata.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona de 120 y 526, cuando personal de la Unidad Táctica Motorizada detectó la presencia de un sospechoso y decidió identificarlo.

Al verificar sus datos, confirmaron que tenía dos pedidos de captura activos. Según informaron fuentes, el joven estaba requerido por el Juzgado en lo Criminal N° 3 de La Plata en el marco de una causa caratulada como “robo calificado por el uso de arma”, con fecha de abril de este año. Además, pesaba sobre él otro pedido de detención emitido en febrero por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 por “robo doblemente calificado por el uso de arma no habida y por su comisión en poblado y en banda en grado de tentativa”. El operativo forma parte de la estrategia de saturación implementada en Tolosa.