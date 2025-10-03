Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía

El gobierno respaldó a Espert pero le advirtió: “Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando"

El gobierno respaldó a Espert pero le advirtió: “Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando"
3 de Octubre de 2025 | 12:56

Escuchar esta nota

El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló esta mañana luego del video que publicó el diputado José Luis Espert en su cuenta de X, en un intento de explicar sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, vinculado al narcotráfico, y anticipó que el legislador deberá aclarar algunos detalles a futuro.

“Es probable que haya cosas que (José Luis Espert) tenga que seguir explicando y que nosotros sintamos que hay cosas que se deban seguir ampliando”, sostuvo el vocero en la habitual conferencia de prensa, y sumó: “No hay que tenerle miedo a eso”. 

En la misma línea, destacó el respaldo del presidente Javier Milei desde su cuenta de X, en apoyo a Espert, y remarcó que la corrupción existen “cuando se hayan malversados fondos públicos o las arcas públicas hayan visto perjudicadas por la actitud de un funcionario” al tiempo que clarificó que "no se puede acusar de corrupción en el ámbito privado". 

Pese al respaldo de quien competirá el próximo 26 de octubre por la lista violeta como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires asegurara, expresó: "Cualquier cuestión se las pueden preguntar y las va a explicar dentro de lo que entiendo que fue dentro de la actividad privada que no lo exime de dar explicaciones”.

El mensaje de Manuel Adorni llegó luego de que el legislador asegurara durante un video de 6 minutos que los 200.000 dólares que recibió en campaña, no los obtuvo de Machado sino de una empresa que solicitaba sus "servicios profesionales".

Asimismo, horas más tarde, el funcionario remarcó: “Lo que reclamaba el periodismo, la sociedad, la doctora (Patricia) Bullrich y el doctor (Guillermo) Francos era eso: que si había cuestiones que no habían sido respondidas, que no habían tenido claridad, hay que darlas. Algo que excede al doctor Espert, cualquier que esté relacionado con la función pública debe actuar de esa manera”.

LE PUEDE INTERESAR

La Delegación Junín del Colegio de Escribanos impulsa un año de capacitación y cultura

LE PUEDE INTERESAR

Junín: el CPR labró 17 infracciones en operativos contra la caza furtiva y la pesca ilegal

“Entiendo que lo hizo y que si siguen faltando explicaciones las va a tener que dar”, reiteró, y sumó: “Si faltan explicaciones se las van a tener que pedir a José Luis (Espert) y por supuesto que está obligado a darlas porque es un funcionario y estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo". 

Por último, aunque evitó hablar en nombre de Espert, lo eximió de culpas luego de sus primeras declaraciones televisivas en las que el ex Juntos por el Cambio no pudo negar sus vínculos con Machado, lo que lo obligó a visitar Casa Rosada el pasado miércoles para ordenar el discurso que brindó durante el video que publicó durante la medianoche. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Espert no baja su candidatura: la defensa del vínculo con Machado, la banca de Milei y la mina de Guatemala

"La minera que le pagó es del presunto narco": un medio de investigación de Guatemala complica a Espert

Espert admitió el pago de USD 200 mil de un supuesto narco pero negó que fuera un aporte de campaña

La candidatura de Espert en Provincia jaqueada por denuncias: apareció un documento del Bank of America
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert admitió el pago de USD 200 mil de un supuesto narco pero negó que fuera un aporte de campaña

Terror en La Plata para una madre y sus tres hijas: su ex entró rompiendo la puerta y las amenazó con un cuchillo

Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina

VIDEO. El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo

Un combo explosivo que complica al gobierno de Milei

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

De ellas para ellas: la remisería sólo para mujeres que funciona en La Plata

La Comuna ya cuenta unos 750 manteros reubicados
+ Leidas

Activan el alerta amarillo por fuertes tormentas en La Plata: para cuándo se esperan

De ellas para ellas: la remisería sólo para mujeres que funciona en La Plata

Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina

Gimnasia sigue acorralado por las deudas con viejas transferencias

VIDEO. El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo

Quién es Dante Gebel, el misterioso pastor-influencer argentino al que le "sembraron" una Ferrari

Terror en La Plata para una madre y sus tres hijas: su ex entró rompiendo la puerta y las amenazó con un cuchillo

Parte médico: Estudiantes confirmó la grave lesión de un jugador clave para Domínguez
Últimas noticias de Política y Economía

Mar del Plata: avanza la emergencia en la recolección de residuos

Protesta frente a PAMI en Mar del Plata por falta de paritarias

Bahía Blanca inaugura Bordeu 2025 con la llegada del primer toro desde Cañuelas

La oposición busca desplazar a Espert y suma una agenda que complica al Gobierno
Deportes
Parte médico: Estudiantes confirmó la grave lesión de un jugador clave para Domínguez
Scaloni dio la lista para los amistosos en EEUU y sorprendió con un arquero del medio local
Orfila ya se decidió: ¿qué arquero atajará en el choque Gimnasia vs Sarmiento?
VIDEO.- Colapinto tras las pruebas en Singapur: "No tengo feeling con el auto, hay que trabajar para mañana"
Colapinto, con poco ritmo y agarrado al puesto 19 en la primera jornada de ensayos en Singapur
Policiales
Conmoción en La Plata: hallaron muerto a un policía en un departamento
Tras otro accidente fatal en La Plata, los vecinos salieron a cortar la 44 en Etcheverry
"Fue al Normal 1 a buscar a su hija y no volvió": desesperada búsqueda de un platense que está desaparecido
Conmoción en la zona oeste de La Plata: encontraron muerto a un joven de 16 años en su casa
VIDEO. Llegó el ladero de “Pequeño J”: indagan a Ozorio y abren los celulares
Espectáculos
"Volveré a full": More Rial rompió el silencio desde la cárcel de Magdalena
Emotivas confesiones de Gerardo Romano que reveló intimidades de su lucha contra el Parkinson
Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana
Laurita Fernández confesó que levantan su programa y brindó todos los detalles 
¡Bombazo! Se filtró que Maxi López ya habría acordado su salida de MasterChef Celebrity
Información General
"Más oscura" y "perdió la simetría": el estudio de la NASA que revela cambios en la Tierra
Susto en Palermo: se desplomó un ascensor del 7mo piso y nueve jóvenes fueron rescatados
El día que Sinéad O’Connor rompió la foto del papa Juan Pablo II en TV: los secretos detrás del escándalo mundial
Quién es Dante Gebel, el misterioso pastor-influencer argentino al que le "sembraron" una Ferrari
Los números de la suerte del viernes 3 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla