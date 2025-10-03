Laurita Fernández confesó que levantan su programa y brindó todos los detalles 

Habíamos anunciado que se vienen cambios en los canales de televisión. Ahora, quien confirmó que no seguirá al frente de Bienvenidos a ganar es Laurita Fernández: “Hay que saber cuándo hacer una pausa”, declaró la conductora televisiva.

“Termino a fin de año y me voy a la temporada. No tengo ningún destino en televisión confirmado”, contó Laurita.

Sin dudas, esta ha sido una semana compleja para las figuras, ya que también se confirmó que Los 8 escalones, el ciclo que conduce Pampita por El Trece, tampoco continuará.

Por otra parte, sobre por qué no la nominaron en los Martín Fierro, Laurita reflexionó: “No siento que estemos haciendo un mal laburo y no por eso me siento peor conductora. Nos elige el público hace varias temporadas y eso nos alegra un montón”.

Y, sobre lo que se viene, Fernández admitió que no sabe cómo continuará su vida en la pantalla chica. Pero, marcó que durante este verano hará temporada de teatro, y luego analizará las propuestas que le lleguen.