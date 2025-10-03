La Plata, sin agua este viernes: a qué barrios afectan las obras de Absa y un corte de luz

Dos amplios sectores de La Plata se encuentran sin agua este viernes. Absa informó que un corte de energía afecta el suministro en el sector de 66 a 72 y de 140 a 145, en Los Hornos.

"La afectación se inició a las 8.00 y se estima que se extienda hasta las 16.00 cuando se reconecte el suministro energético", explicó la empresa prestataria.

Por otro lado, Absa comunicó que continúan los trabajos de reparación sobre el acueducto de 800 milímetros en 50, entre 117 y 118. "Las tareas que se iniciaron ayer, requirieron la detención del bombeo en la Estación Bosque, y si bien fue puesto en marcha, aún puede presentar baja presión la red de agua en el sector comprendido por las Avenidas 1 a 7, y de calle 50 a 32", indicó.

Se informó que en ambos casos "se solicita a las personas usuarias afectadas cuidar las reservas de agua y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio".