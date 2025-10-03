Tras otro accidente fatal en La Plata, los vecinos salieron a cortar la 44 en Etcheverry

La oposición busca desplazar a Espert y suma una agenda que complica al Gobierno
La oposición busca desplazar a Espert y suma una agenda que complica al Gobierno
La localidad de Etcheverry volvió a ser escenario de un fuerte reclamo vecinal luego de que, en la jornada de ayer, un joven motociclista perdiera la vida al chocar contra un camión en la intersección de la avenida 44 y la calle 235. El accidente reavivó los pedidos de mayor seguridad vial en la zona, especialmente con la instalación urgente de un semáforo.
Durante este viernes, un grupo de vecinos se manifestó en la traza de la avenida 44, donde quemaron cubiertas y cortaron parcialmente el tránsito para visibilizar la situación. Señalaron que el cruce en cuestión es “altamente peligroso” debido al intenso flujo de camiones y automóviles que circulan por allí, sumado a la falta de señalización adecuada.
“Estamos cansados de pedir lo mismo cada vez que ocurre una tragedia. No queremos que sigan muriendo jóvenes en este cruce. Necesitamos un semáforo ya”, expresó una vecina que participó de la protesta.
El reclamo por un semáforo en avenida 44 y 235 no es nuevo. Desde hace varios años, los habitantes de Etcheverry vienen elevando pedidos a las autoridades municipales y provinciales, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas. La muerte del motociclista volvió a poner en primer plano la deuda en materia de seguridad vial que afecta a la comunidad.
Los manifestantes advirtieron que, de no obtener respuestas en los próximos días, volverán a cortar la ruta con nuevas medidas de fuerza. Mientras tanto, el dolor por la pérdida del joven motociclista sigue latente en el barrio y se suma al pedido colectivo de evitar que otra vida se pierda en el mismo cruce.
Este martes por la tarde, un trágico accidente de tránsito se registró en la tarde de este jueves en la localidad de Ángel Etcheverry, partido de La Plata. El hecho ocurrió alrededor de las 18.15, en la intersección de la Ruta 215 (avenida 44) y calle 235, cuando una motocicleta colisionó contra un camión en circunstancias que todavía son materia de investigación.
Al lugar acudió personal policial del Subcomando Oeste tras un alerta al 911, constatando que el conductor de la moto había resultado gravemente herido. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Romero, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento poco después de ingresar.
En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la jurisdicción y peritos especializados, con el objetivo de relevar pruebas y establecer cómo se produjo la colisión. La investigación quedó en manos de la Fiscalía N° 10 y del Juzgado de Garantías en turno, bajo la carátula de “homicidio culposo”.
