Un reciente trabajo de la NASA reveló que el planeta está reflejando cada vez menos luz solar en el hemisferio norte. La investigación, basada en 24 años de observaciones satelitales, muestra que la llamada simetría del albedo terrestre —la capacidad de la Tierra de reflejar radiación solar— se está rompiendo: el norte refleja menos que el sur.

El equipo liderado por Norman Loeb, del Centro de Investigación Langley de la NASA, detectó un cambio que, si bien es pequeño en términos absolutos —aproximadamente 0,34 vatios por metro cuadrado por década—, resulta estadísticamente significativo y acumulativo.

Los especialistas analizaron 24 años de observaciones satelitales para comprobar la diferencia en el proceso que lleva el nombre de Simetría hemisférica en el albedo.

La principal causa de que la Tierra esté perdiendo la capacidad de reflejar la radiación solar tendría que ver con el cambio climático, según los investigadores del estudio.

“Se observaron todo tipo de cosas en observaciones y simulaciones que tienden a sugerir que esta simetría hemisférica es una propiedad fundamental del sistema climático, pero nadie encontró un marco teórico ni una explicación para ello”, afirmó Norman Loeb, físico del Centro de Investigación Langley de la NASA, quien dirigió el nuevo estudio. “Siempre observamos, pero no lo explicamos completamente”.

¿Por qué la Tierra es más oscura en el norte?

Los investigadores identificaron tres factores principales:

Derretimiento de hielo y nieve, lo que reduce la superficie reflectiva en regiones árticas.

Menos aerosoles atmosféricos en el hemisferio norte debido a regulaciones ambientales que redujeron contaminantes.

Variaciones en la cobertura nubosa, que en algunas áreas dejó de aportar el “efecto espejo” que antes devolvía parte de la radiación al espacio.

Consecuencias globales

Aunque imperceptible a simple vista, este cambio en el albedo puede tener efectos significativos en el clima: desde un mayor calentamiento en el hemisferio norte hasta alteraciones en los patrones de circulación atmosférica y de lluvias.

El hallazgo también desafía algunos modelos climáticos tradicionales, que preveían que las nubes compensarían automáticamente los desequilibrios en el reflejo solar. La evidencia muestra que esa compensación no ocurre de manera tan equilibrada como se suponía.

Un llamado de atención

Los expertos advierten que, aunque la reducción de aerosoles tiene un costado positivo para la salud, también significa que el planeta pierde un factor que antes ayudaba a reflejar parte de la radiación solar. Sumado al retroceso del hielo, el resultado es un hemisferio norte que absorbe más energía solar de la que solía hacerlo.

El estudio, publicado recientemente, refuerza la idea de que el cambio climático no solo implica un aumento de temperaturas, sino también cambios complejos y desiguales en la forma en que la Tierra interactúa con la energía del Sol.