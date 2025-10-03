Susto en Palermo: se desplomó un ascensor del 7mo piso y nueve jóvenes fueron rescatados

Nueve jóvenes de entre 18 y 22 años fueron rescatados por Bomberos de la Ciudad tras caer esta madrugada en un ascensor desde el séptimo piso, de un edificio en Arévalo al 2700, en el barrio porteño de Palermo.

Según el parte policial, el hecho se registró a la 1.35 y tras el llamado de alerta fue desplazado personal de Bomberos de la Ciudad, de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad y ambulancias del SAME, que derivaron a los lesionados, todos con politraumatismos, a los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia.

El ascensor se desplomó luego de ser abordado en el séptimo piso, quedando seis mujeres y tres hombres atrapados, hasta que Bomberos los rescató y luego el SAME los trasladó a distintos centros asistenciales públicos.

Se supo que cinco lesionados fueron derivados al hospital Fernández, dos de ellos al Pirovano y otros dos al Rivadavia.

Por el momento, interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del Dr. Federico Brondini, que dispuso una consigna policial en el lugar.