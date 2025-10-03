Quién es Dante Gebel, el misterioso pastor-influencer argentino que predica en estadios y al que le "sembraron" una Ferrari

La oposición busca desplazar a Espert y suma una agenda que complica al Gobierno
Es uno de los argentinos más influyentes en el exterior, pero para muchos en el país su figura sigue siendo un misterio. Dante Gebel, nacido en Billinghurst, pasó de ser un joven predicador que llenaba estadios en los '90 a liderar una de las megaiglesias hispanas más grandes de Estados Unidos. Histriónico, showman de la fe y ganador de un Martín Fierro, su carrera está plagada de anécdotas, pero ninguna tan llamativa como el día en que un seguidor le "sembró" una Ferrari en la puerta de su templo.
La historia del auto de lujo, que él mismo contó, sirve como una parábola para entender su particular estilo y su teología de la prosperidad.
El episodio ocurrió en 2020 y fue relatado por el propio Gebel. Un feligrés le donó —o, en su jerga, le "sembró"— una Ferrari F355 Spider amarilla y se la dejó en la puerta de su iglesia en California. El pastor se sacó fotos con el vehículo y explicó el suceso como un testimonio de fe y bendición.
"Cuando afirmo que Dios bendice extravagantemente, no exagero", escribió en ese momento. Ante las críticas previsibles de los "fariseos", como él los llama, Gebel se adelantó: "Antes que los dadores de los bienes ajenos digan: ‘Dáselo a los pobres’, aclaro que ya la volví a sembrar; para que se transforme en bendición para otra gente”.
Su mensaje fue contundente y resume su filosofía: "El punto es que cuanto más doy, más Dios me vuelve a dar. ¡Toda mi vida ha sido así! Me desprendo de lo que Dios me da, y Él me vuelve a dar más. ¿Qué culpa tengo que Dios me bendiga tanto?".
Hijo de un carpintero y de ascendencia alemana e inglesa, Dante Gebel (57) comenzó su camino religioso en su adolescencia. Su popularidad explotó en la década de 1990 en Argentina, cuando organizaba los "Superclásicos de la Juventud", eventos evangélicos masivos que llegaron a llenar estadios como el de Vélez y River Plate.
En 2009, dio el salto a Estados Unidos para pastorear en la mítica Crystal Cathedral de California, y en 2014 fundó su propia congregación, la River Church, en Anaheim, que hoy es un referente para la comunidad hispana.
Más que un pastor tradicional, Gebel es un comunicador y una personalidad televisiva. Su estilo, que combina prédicas motivacionales con humor, lo llevó a conducir programas como el "Dante Night Show". En 2023, su labor fue reconocida en Argentina al ganar el premio Martín Fierro como mejor presentador de televisión en la gala celebrada en Miami.
Su influencia también se extiende a la política. Gebel fue el encargado de realizar la oración y dar un discurso en las dos ceremonias de asunción del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en 2019 y 2024, un gesto que evidencia sus fuertes lazos con el poder en América Latina.
