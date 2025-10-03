La oposición busca desplazar a Espert y suma una agenda que complica al Gobierno
La oposición busca desplazar a Espert y suma una agenda que complica al Gobierno
"Fue al Normal 1 a buscar a su hija y no volvió": desesperada búsqueda de un platense que está desaparecido
Parte médico: Estudiantes confirmó la grave lesión de un jugador clave para Domínguez
"Volveré a full": More Rial rompió el silencio desde la cárcel de Magdalena
Conmoción en La Plata: hallaron muerto a un policía en un departamento
El gobierno respaldó a Espert pero le advirtió: “Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando"
Tras otro accidente fatal en La Plata, los vecinos salieron a cortar la 44 en Etcheverry
Orfila ya se decidió: ¿qué arquero atajará en el choque Gimnasia vs Sarmiento?
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Una por una, todas las calles que estarán cortadas el domingo por la Maratón de la UNLP
Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
Activan el alerta amarillo por fuertes tormentas en La Plata: para cuándo se esperan
"Más oscura" y "perdió la simetría": el estudio de la NASA que revela cambios en la Tierra
Laurita Fernández confesó que levantan su programa y brindó todos los detalles
La Plata, sin agua este viernes: a qué barrios afectan las obras de Absa y un corte de luz
La Municipalidad de La Plata, en el año 2050: así la Inteligencia Artificial remodeló el edificio
Quién es Sarah Mullally, la primera mujer nombrada jefa de la Iglesia de Inglaterra
“La paz o el infierno total": Donald Trump presiona a Hamás para que acepte su plan
Conmoción en la zona oeste de La Plata: encontraron muerto a un joven de 16 años en su casa
Terror en La Plata para una madre y sus tres hijas: su ex entró rompiendo la puerta y las amenazó con un cuchillo
VIDEO.- Colapinto tras las pruebas en Singapur: "No tengo feeling con el auto, hay que trabajar para mañana"
Scaloni dio la lista para los amistosos en EEUU y sorprendió con un arquero del medio local
Perezosos gigantes, caballos y mastodontes: un estudio de la UNLP reabre el debate sobre la extinción de la megafauna
Cuenta DNI metió cambios y ya permite enviar el doble de dinero por día
Denuncian la presencia de "encapuchados" en la protesta de PAMI en La Plata
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
Susto en Palermo: se desplomó un ascensor del 7mo piso y nueve jóvenes fueron rescatados
"No teman a la muerte": Trump lanzó un extraños video creado con IA en medio del cierre gubernamental de EE.UU
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente de EE UU dio plazo hasta el domingo a la noche para que los terroristas islamistas firmen su propuesta de alto el fuego, liberación de rehenes y desarme del movimiento
Escuchar esta nota
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Hamás hasta las 22 del domingo para que acepte su plan de paz en Gaza y advirtió al movimiento islamista palestino que si lo rechaza se enfrentará “al infierno”.
“Si este ACUERDO FINAL no se alcanza, el INFIERNO TOTAL, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.
El magnate republicano fijó este plazo después de que un dirigente de Hamás dijera que el movimiento necesitaba más tiempo para estudiar el proyecto, que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
“Hamás sigue en consultas sobre el plan de Trump (...) e informó a los mediadores que las consultas continúan y es necesario algo de tiempo”, declaró bajo anonimato un alto mando del movimiento.
El plan esbozado por Trump contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada gradual del ejército de Israel de Gaza tras casi dos años de guerra.
A esto le seguiría una autoridad de transición, encabezada por el propio Trump.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Flotilla sin Gaza: cientos de detenidos y quejas
LE PUEDE INTERESAR
Trump reparte despidos y castigos a opositores
Pero Mohamad Nazal, miembro del comité político de Hamás, que gobierna Gaza, afirmó que el plan presentaba puntos que preocupan.
“Estamos en contacto con los mediadores y con las partes árabes e islámicas, y nos tomamos muy en serio alcanzar un acuerdo”, explicó. “Pronto anunciaremos nuestra posición”.
Una fuente palestina cercana a la cúpula de Hamás dijo que el grupo “quiere enmendar alguna de las cláusulas como el desarme y la expulsión de los dirigentes de Hamás”.
Los líderes del grupo también quieren “garantías internacionales de una retirada completa de Israel de la Franja de Gaza” y de que no habrá intentos de asesinato contra ellos dentro o fuera del territorio, ahondó esta fuente.
Otra fuente cercana a las negociaciones explicó que “existen dos opiniones dentro de Hamás”: una que respalda aprobar la propuesta y que da “la prioridad” a un alto al fuego; y otra que “tiene importantes reservas hacia algunas cláusulas clave, rechaza el desarme y la expulsión de cualquier palestino de Gaza”.
En el terreno, la Defensa Civil del territorio palestino, una fuerza de socorristas que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás, reportó intensos bombardeos israelíes y fuego de artillería sobre Ciudad de Gaza.
El ejército israelí lanzó en septiembre una gran ofensiva aérea y terrestre para tomar el mayor núcleo urbano de Gaza, que obligó a huir hacia el sur de la Franja a cientos de miles de personas.
A causa de las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas zonas, no pudieron ser verificados de forma independiente los detalles proporcionados por la Defensa Civil o el ejército israelí.
El portavoz de Unicef, James Elder, declaró que no hay ningún lugar seguro para los palestinos que recibieron órdenes de evacuar Ciudad de Gaza y que las zonas designadas por Israel en el sur son “lugares de la muerte”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí