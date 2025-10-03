Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

“La paz o el infierno total": Donald Trump presiona a Hamás para que acepte su plan

El presidente de EE UU dio plazo hasta el domingo a la noche para que los terroristas islamistas firmen su propuesta de alto el fuego, liberación de rehenes y desarme del movimiento

“La paz o el infierno total": Donald Trump presiona a Hamás para que acepte su plan
3 de Octubre de 2025 | 15:11

Escuchar esta nota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Hamás hasta las 22 del domingo para que acepte su plan de paz en Gaza y advirtió al movimiento islamista palestino que si lo rechaza se enfrentará “al infierno”.

“Si este ACUERDO FINAL no se alcanza, el INFIERNO TOTAL, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

El magnate republicano fijó este plazo después de que un dirigente de Hamás dijera que el movimiento necesitaba más tiempo para estudiar el proyecto, que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Hamás sigue en consultas sobre el plan de Trump (...) e informó a los mediadores que las consultas continúan y es necesario algo de tiempo”, declaró bajo anonimato un alto mando del movimiento.

El plan

El plan esbozado por Trump contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada gradual del ejército de Israel de Gaza tras casi dos años de guerra.

A esto le seguiría una autoridad de transición, encabezada por el propio Trump.

Pero Mohamad Nazal, miembro del comité político de Hamás, que gobierna Gaza, afirmó que el plan presentaba puntos que preocupan.

“Estamos en contacto con los mediadores y con las partes árabes e islámicas, y nos tomamos muy en serio alcanzar un acuerdo”, explicó. “Pronto anunciaremos nuestra posición”.

“Lugares de la muerte”

Una fuente palestina cercana a la cúpula de Hamás dijo que el grupo “quiere enmendar alguna de las cláusulas como el desarme y la expulsión de los dirigentes de Hamás”.

Los líderes del grupo también quieren “garantías internacionales de una retirada completa de Israel de la Franja de Gaza” y de que no habrá intentos de asesinato contra ellos dentro o fuera del territorio, ahondó esta fuente.

Otra fuente cercana a las negociaciones explicó que “existen dos opiniones dentro de Hamás”: una que respalda aprobar la propuesta y que da “la prioridad” a un alto al fuego; y otra que “tiene importantes reservas hacia algunas cláusulas clave, rechaza el desarme y la expulsión de cualquier palestino de Gaza”.

En el terreno, la Defensa Civil del territorio palestino, una fuerza de socorristas que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás, reportó intensos bombardeos israelíes y fuego de artillería sobre Ciudad de Gaza.

El ejército israelí lanzó en septiembre una gran ofensiva aérea y terrestre para tomar el mayor núcleo urbano de Gaza, que obligó a huir hacia el sur de la Franja a cientos de miles de personas.

A causa de las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas zonas, no pudieron ser verificados de forma independiente los detalles proporcionados por la Defensa Civil o el ejército israelí.

El portavoz de Unicef, James Elder, declaró que no hay ningún lugar seguro para los palestinos que recibieron órdenes de evacuar Ciudad de Gaza y que las zonas designadas por Israel en el sur son “lugares de la muerte”.

 

