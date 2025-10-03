"Volveré a full": Morena Rial rompió el silencio desde la cárcel de Magdalena

El gobierno respaldó a Espert pero le advirtió: “Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando"
En medio del escándalo que la tiene como protagonista, Morena Rial volvió a reaparecer en las redes sociales para restarle importancia a su situación legal y dedicar un contundente mensaje a quienes estuvieron hablando sobre ella tras su reciente exposición.
Lejos de mostrarse afectada por su reciente detención, la hija de Jorge Rial adelantó que dentro de poco las cosas volverían a estar “como antes”, prometiendo retomar su trabajo con las redes sociales: “Pronto volveré a full con las redes! Espero su apoyo con chismes con more!”.
Por último, dedicó un dulce mensaje a su amigo y abogado Alejandro Cipolla por estar siempre de su lado: “A los que insultan les mando un beso, están con grandes problemas para destilar tanto odio! Gracias @alejandro_cipolla por su apoyo incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”.
Actualmente, la influencer se encuentra en el Penal de Mujeres N°51 de Magdalena, donde quedará detenida luego de que se dictamine la revocatoria de su excarcelación al incumplir las medidas judiciales dictaminadas en la causa por el robo cometido en la localidad bonaerense de Villa Adelina.
Según declaró su abogado a la prensa, la influencer se encuentra “encerrada en el área de buzones, donde no tiene contacto con nadie”, denunciando que tiene ese trato por ser una persona mediática.
