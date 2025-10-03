El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo

El Club Tricolores concretará un sueño largamente esperado: la inauguración de su nueva sede y polideportivo en un predio de 38.000 metros cuadrados, ubicado entre Villa Elvira y Parque Sicardi. La cita será mañana, desde las 11 de la mañana, en la intersección de calle 648 y avenida 1, en el marco de un programa de festejos por la llegada de la primavera.

El proyecto, impulsado por la Fundación Florencio Pérez, incluye un polideportivo cubierto de 1.550 m² con una cancha de básquet reglamentaria de piso de madera premium, vestuarios para equipos y árbitros, baños adaptados, cocina buffet, habitación para personal de vigilancia y cámaras de seguridad. Además, el complejo cuenta con tres canchas de fútbol (dos con medidas reglamentarias para partidos con equipos de 7 y 11 jugadores), una de las cuales ya está disponible para uso.

más de 650 usuarios

Actualmente, más de 650 chicos y jóvenes de entre 13 y 35 años participan a diario en actividades deportivas y sociales en el club, que también ofrece clases de apoyo escolar financiadas por la Fundación. La expectativa es que con estas instalaciones se sumen aún más integrantes a la comunidad tricolor.

La agenda del día incluye un acto protocolar a las 11.30 con el desfile de las divisiones de menores del Club junto a la Banda de la Policía, izamiento de banderas, entonación del Himno Nacional y discursos de referentes deportivos, institucionales y autoridades locales y provinciales. El acto culminará con el corte de cinta inaugural y una suelta de globos.

propuestas para la tarde

Desde las 13.30 se abrirá paso a una tarde recreativa en formato kermés familiar, con food trucks, actividades deportivas con premios, shows de magia, globología y propuestas para todas las edades.

“El espacio que hoy inauguramos es el resultado del esfuerzo conjunto de muchas voluntades que comparten el sueño de seguir construyendo para la comunidad”, expresó Raúl Kraiselburd, presidente de la Fundación Florencio Pérez.