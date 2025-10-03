Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo

El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo

Con los vecinos y autoridades, mañana será la apertura del predio de 38.000 m² para distintas actividades

El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo

en el gimnasio, parquet de alta calidad para deportes / el dia

3 de Octubre de 2025 | 02:42
Edición impresa

El Club Tricolores concretará un sueño largamente esperado: la inauguración de su nueva sede y polideportivo en un predio de 38.000 metros cuadrados, ubicado entre Villa Elvira y Parque Sicardi. La cita será mañana, desde las 11 de la mañana, en la intersección de calle 648 y avenida 1, en el marco de un programa de festejos por la llegada de la primavera.

El proyecto, impulsado por la Fundación Florencio Pérez, incluye un polideportivo cubierto de 1.550 m² con una cancha de básquet reglamentaria de piso de madera premium, vestuarios para equipos y árbitros, baños adaptados, cocina buffet, habitación para personal de vigilancia y cámaras de seguridad. Además, el complejo cuenta con tres canchas de fútbol (dos con medidas reglamentarias para partidos con equipos de 7 y 11 jugadores), una de las cuales ya está disponible para uso.

más de 650 usuarios

Actualmente, más de 650 chicos y jóvenes de entre 13 y 35 años participan a diario en actividades deportivas y sociales en el club, que también ofrece clases de apoyo escolar financiadas por la Fundación. La expectativa es que con estas instalaciones se sumen aún más integrantes a la comunidad tricolor.

La agenda del día incluye un acto protocolar a las 11.30 con el desfile de las divisiones de menores del Club junto a la Banda de la Policía, izamiento de banderas, entonación del Himno Nacional y discursos de referentes deportivos, institucionales y autoridades locales y provinciales. El acto culminará con el corte de cinta inaugural y una suelta de globos.

propuestas para la tarde

Desde las 13.30 se abrirá paso a una tarde recreativa en formato kermés familiar, con food trucks, actividades deportivas con premios, shows de magia, globología y propuestas para todas las edades.

“El espacio que hoy inauguramos es el resultado del esfuerzo conjunto de muchas voluntades que comparten el sueño de seguir construyendo para la comunidad”, expresó Raúl Kraiselburd, presidente de la Fundación Florencio Pérez.

Multimedia

el nuevo polideportivo del club tricolores / el dia

en el gimnasio, parquet de alta calidad para deportes / el dia

