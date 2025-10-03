“cyrano”, con puma goity, se ofrecerá mañana y el domingo en el teatro argentino

3 de Octubre de 2025 | 02:50 Edición impresa

■ HOY

MÚSICA

Vaya sabe.- A las 21 en G, 71 entre 17 y 18, folclore.

El Juego: Mederos y Mederos.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7, Rodolfo y Valentín Mederos nos acercan una nueva propuesta donde convive la música con el humor, anécdotas con reflexiones, momentos teatrales con lecturas de textos, en un espectáculo difícil de definir por su originalidad, pero que invita a compartir un momento lúdico y emotivo.

Música para Bibliotecas.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15. Presentan su nuevo EP.

Encuentro Coral Platense.- A las 20 en la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, 24 y 66, actuarán Aquarela Vocal, Coral Popular IOMA, y Ianus Coral. Entrada libre y gratuita.

TEATRO

Siempre hay tiempo para decir que no.- A las 20.30 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Contratiempo Compartido.- A las 21 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, de Marcos Casanova, con Roxana Giorno, Fabian Martin, Marina Moiso y Sebastián Petrasso. Dirección Carlos Rapolla.

¿Y si yo soy Gilda?.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Siempre hay tiempo para decir que no.- A las 20.30 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Fauna postal.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.

Dan TUmburus.- A las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28.

Obras cronopias 3.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, presentan: “Tres veces Eva”, “La isla desierta”, “Pocitos” y “Macho alfa”.

Eterna inocencia.- A las 20 en Teatro Ópera, 58 entre 10 y 11.

Shrek, el musical.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, a cargo de TNL Montajes.

Ernesto y la moto.- A las 20.30 en El Catrín y La Catrina, 70 entre 10 y 11. Dramaturgia y Dirección: Gustavo Bonifetto.

Soy Sola.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con dramaturgia de Gastón Chaumeil y Perico Lascano.

EXPOSICIONES

Babasónicos.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.

Baglieto Vitale.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Inauguración en el Museo Beato Angélico.- A las 19 en el Museo Beato Angélico, diagonal 73 esquina 47, quedarán inauguradas las salas con obras de Graciela Suárez Marzal, Gustavo Larsen y María Andrea Pennacchioni, entre otros.

CONFERENCIAS

La Traviata: conferencia ilustrada.- A las 20 en el Círculo Italiano, diagonal 73 N 1555, entre 11 y 56, a cargo de Lírica en diagonal, compañía de ópera independiente de la ciudad de La Plata.

■ MAÑANA

MÚSICA

Troveros.- A las 21 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6, con Alejandro Duarte y Juan Pablo Boccia. Interpretan temas de Silvio Rodríguez, Serrat, Drexler, Fandermole, Fito Paez, Victor Heredia, etc.

Julio Monserrat.- A las 21 en G, 71 entre 17 y 18, melódico y bailable.

Concierto Coro Juvenil de la UNLP.- A las 19.30 en la Iglesia Evangélica Metodista, diagonal 74 entre 3 y 4. Entrada libre y gratuita.

Orquesta Juvenil de Buenos Aires.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464. Lumen Artis presenta la 23a edición del Festival de Primavera de Música de Cámara. Bajo la batuta del Mtro. Alejandro Beraldi, la agrupación ofrecerá un concierto con obras de Vivaldi, Haydn, J.S.Bach y Britten.

El coraje de querer: musical con Chiqui Pereyra.- A las 21 en Live, 56 entre 8 y 9, producido por Carmen Miranda. Cantantes, bailarines y músicos invitados.

Flamenco.- A las 20 en el Centro Asturiano, 42 entre 19 y 20, con Sebastián Del Buen Ayre, acompañado por Carmen Mesa y otras bailaoras y músicos en vivo.

Empty Spaces: tributo a Pink Floyd.- A las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28.

Encuentro Coral Platense.- A las 20 en la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, 24 y 66, actuarán el Coro del Colegio de Fonoaudiólogos, Conjunto Vocal ADULP, Coro Juglar, y Coral Azahares. Entrada libre y gratuita.

TEATRO

Un caso de inmigración.- A las 20.30 en el Cine Teatro Victoria de Berisso,Montevideo N° 1053, obra escrita por Raúl Figueira.

Cyrano.- A las 21 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, con Gabriel “Puma” Goity.

Húmedas Historias Platenses.- A las 20 en el Centro Cultural Galpón de Fierro, 15 y 71, a cargo del grupo 451 Colectivo Sanidad. Entrada libre y gratuita.

Pablo Cúnsolo: El Puente.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Contratiempo Compartido.- A las 21 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, de Marcos Casanova, con Roxana Giorno, Fabian Martin, Marina Moiso y Sebastián Petrasso. Dirección Carlos Rapolla.

El otro lado.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, show de magia con Adriano Zanetti y Henry Evans.

La Nona.- A las 21 en el Teatro UNLP, 10 entre 54 y 55. Entrada gratuita.

Vertiginosa.- A las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y dirección de Susana Tale.

Las Olas (des)conociendo a Coriolano.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Claudio Cogo. Entradas en 2x1.

Fotogénesis.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Lisandro Fernández con dirección de Micaela Tristán.

Jeppener.- A las 21 en El Obrero, 13 y 71, de Mauricio Serrano.

Bye Bye.- A las 21 en Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63, con dirección de Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita (se retira 1 hora antes por boletería).

Contratiempo Compartido.- A las 21 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, de Marcos Casanova, con Roxana Giorno, Fabian Martin, Marina Moiso y Sebastián Petrasso. Dirección Carlos Rapolla.

Chimbolero.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, con dramaturgia y dirección de Liliana Perdomo

Es paria.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47.

Soy Lola.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

La Leona.- A las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con libro y dirección de Gastón Marioni.

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Humorisimas presenta “HalloQueens”.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19.

La jabonería de Vieytes y Josefa.- A las 20.30 en Salita Tres Suelos, 41 entre 11 y 12.

Anémonas, un plan imperfecto.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15. Dirección: Diego Bailén.

TALLERES

Taller de percusión.- A las 14 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6, para chicos de 12 a 16 años. gratis.

EVENTOS

Ada Lovelace Day 2025.- Desde las 9.30 a las 13 en la Facultad de Ciencias Exactas se realizará la 4° Jornada Latinoamericana de Talleres STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para niñas y mujeres adolescentes. Está orientado a niñas entre 10 y 12 años.

■ DOMINGO

Peña de las Bellas Artes.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 nº 879, entre 12 y 13, con Siro Bellisomi, Matías Oliver y Laura Manzano, con obras de Schumann, Bottesini y Oliver. Gratis.

TEATRO

Cyrano.- A las 21 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, con Gabriel “Puma” Goity.

Bye Bye.- A las 20 en Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada gratuita (se retira 1 hora antes por boletería).

Obras cronopias 3.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Un enemigo del pueblo.- A las 19 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de E. Ibsen, con dirección de César Palumbo.

Un error de cálculo puede pasar.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, una comedia de Alejandro Robino, bajo su dirección. Actúa Manuel Vignau.

Fiumiccino.- A las 20.30 en Doble T, 34 entre 27 y 28, con dramaturgia y dirección de María Pascual.

El Túnel.- A las 20 en Dynamo, 17 y 68.

Ostinato.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Tarde o Temprano.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, con dramaturgia de Walter Rodríguez y Magui Cabassi.

Shrek, el musical.- A las 18 en La Nonna, 3 esquina 47, a cargo de TNL Montajes.

El robo, un policial metafísico.- A las 20.30 en Casa Libertad, 3 entre 59 y 60, de la compañía Teatro Pagano, con dirección de Gerardo Fabris.

2013: odisea intemporal rioplatense.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

INFANTILES

Un invierno de película.- A las 16 en el Metro, 4 entre 51 y 53.

ACTIVIDADES

Expedición urbana.- A las 16 en 7 esquina 53 parte una nueva expedición urbana a cargo de Proyecto Arbórea con el fin de conocer los árboles de la Ciudad y una joya arquitectónica oculta. En esta oportunidad se hará junto a Ramiro Segura, antropólogo. Libre y a la gorra.

LITERARIAS

Mateada con versos.- A las 15.30 en el Centro de Jubilados Telefónicos, 17 entre 60 y 61, reunión literaria musical de la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas.

CINE

Nos habíamos amado tanto.- A las 19 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, en el marco del ciclo de Encuentros con el Séptimo Arte y Cine Caminante, coordinado por Agustín Vazzano, se proyectará la película de 1974 de Ettore Scola.