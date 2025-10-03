Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Información General

El día que Sinéad O’Connor rompió la foto del papa Juan Pablo II en TV: los secretos detrás del escándalo mundial

La cantante irlandesa desató una catarata de críticas el 3 de octubre de 1992, pero décadas más tarde su acción se interpretó como una denuncia temprana contra los abusos sexuales en la Iglesia Católica. A 33 años de aquel episodio, el debate aún sigue latente

3 de Octubre de 2025 | 07:55

Escuchar esta nota

El 3 de octubre de 1992, en uno de los episodios más recordados en la historia de la televisión estadounidense, la cantante irlandesa Sinéad O’Connor rompió en vivo una fotografía del papa Juan Pablo II durante su presentación en el programa Saturday Night Live (SNL). El gesto, breve pero contundente, provocó un rechazo inmediato a nivel mundial y marcó para siempre la carrera de la artista.

Lo cierto es que hay secretos detrás de este escándalo del que habló el planeta y valen la pena repasarlos hoy, a 33 años. O’Connor, de 25 años en ese momento, ya era una figura reconocida en la música internacional. Con su álbum I Do Not Want What I Haven’t Got (1990) había alcanzado la cima de las listas gracias a la canción Nothing Compares 2 U. Pero más allá de su éxito artístico, la cantante era conocida por su carácter desafiante y por denunciar públicamente las injusticias de instituciones políticas y religiosas.

Muchos no saben que el gesto en SNL no fue improvisado: al finalizar su interpretación de la canción War, de Bob Marley, O’Connor levantó una foto de Juan Pablo II, la rompió frente a la cámara y exclamó: “Fight the real enemy” (“Luchen contra el verdadero enemigo”). En ese instante, el estudio quedó en silencio, y en los días siguientes la acción se convirtió en noticia en todo el mundo.

Repercusiones inmediatas

La reacción fue fulminante. En Estados Unidos, la NBC recibió miles de llamadas de televidentes indignados; en el Vaticano, se calificó el hecho de “sacrilegio”; y en Irlanda, donde la figura del papa tenía un peso central, la controversia se multiplicó. En conciertos posteriores, la artista fue abucheada, incluso en eventos benéficos.

Muchos medios y colegas del ambiente musical criticaron la actitud de O’Connor. El rechazo público fue tan grande que su carrera nunca volvió a recuperar la popularidad de comienzos de los años noventa.

Con el paso de los años, el episodio adquirió otro significado. Lo que en 1992 fue leído como una ofensa religiosa, décadas más tarde se interpretó como una denuncia temprana contra los abusos sexuales en la Iglesia Católica, un tema que apenas comenzaba a discutirse públicamente y que estallaría con fuerza en los años 2000.

En entrevistas posteriores, O’Connor explicó que había utilizado la televisión como un espacio de protesta porque no encontraba otra manera de ser escuchada sobre un asunto que, según ella, estaba siendo silenciado.

De Joe Pesci a Madonna: voces de repudio

Algunos músicos y referentes se pronunciaron en su contra. Joe Pesci, actor invitado en el programa la semana siguiente, mostró la foto restaurada en cámara y dijo: “Si yo hubiera estado allí, le habría dado una buena bofetada”. El público lo aplaudió de pie.

También la cantante Madonna criticó el acto, considerándolo “poco respetuoso hacia los creyentes”. En tanto, el cardenal John O’Connor, arzobispo de Nueva York, declaró que lo ocurrido fue “un insulto gratuito a millones de católicos”.

Por su parte, algunos defensores salieron en su apoyo. El productor musical Kris Kristofferson, cuando O’Connor fue abucheada en un concierto benéfico pocos días después, le dijo en el escenario: “Don’t let the bastards get you down” (“No dejes que los canallas te derriben”).

Una marca en la historia cultural

El gesto de Sinéad O’Connor quedó registrado como uno de los momentos más polémicos en la cultura pop del siglo XX. Si bien significó un costo altísimo para su trayectoria, también consolidó su figura como una artista que se negó a callar frente a lo que consideraba injusticias.

En 2022, al cumplirse 30 años del episodio, varios medios internacionales lo recordaron como un acto de valentía en un contexto en el que muy pocos se atrevían a cuestionar públicamente a la Iglesia.

Lo que en su momento generó indignación y censura, hoy se revisa como una protesta que puso en evidencia realidades que tardarían años en salir a la luz.

