"Fue al Normal 1 a buscar a su hija y no volvió": desesperada búsqueda de un platense que está desaparecido desde el martes

Una familia de La Plata busca con desesperación a Juan Damián Da Rocha, de 33 años de edad, quien el martes salió de casa en Tolosa a bordo de una bicicleta y no se tuvo más novedades de él.

En torno al misterio de su paradero, se realizó ese día una denuncia policial, al tiempo que sus seres queridos dieron inicio a una búsqueda que hasta el momento no arrojó resultados positivos.

Familiares contaron a este medio que el martes en horas del mediodía Juan se fue de su casa en su bicicleta de colores oscuros (negro, azul y violeta) con rumbo al colegio Normal 1 para retirar a su hija. En ese momento llevaba consigo una mochila negra y su teléfono celular.

Sin embargo, Juan nunca regresó. En el colegio aseguraron que no se presentó en el establecimiento por lo que no alcanzó a retirar a la niña. Ese dato y el hecho de que no atendiera su celular dieron lugar a la preocupación sobre su paradero. “Es como si el teléfono lo tuviera apagado”, dijeron sus seres queridos.

En el marco de la búsqueda se consultó a varios amigos de Juan pero ninguno pudo brindar datos para dar con él. "Uno de ellos solo contó que lo vio el lunes, es decir, el día anterior", señalaron.

Desde la familia de Juan sostuvieron que él estaba atravesando por un momento de depresión y que tenía intenciones de concurrir al Parque Pereyra “para conocer unos ritos sobre fantasmas que vio a través de Tik-Tok".

Por este motivo le reclaman a los investigadores que se ordenen tareas de rastrillaje en la zona de la reserva situada en Berazategui.

La búsqueda de Juan ya lleva tres días y cada hora que pasa incrementa la incertidumbre entre sus seres queridos.

En cuanto a sus rasgos físicos es morocho, delgado, tiene cabello corto y su estatura es de aproximadamente 1,90 mts.

El caso es investigado por la UFIJ Nº6 de La Plata en el marco de una carátula por "búsqueda de persona". Por su parte, familiares dispusieron dos números telefónicos para acercar novedades (2216307810 -Gladys, madre- y 2216303430 -Javier, hermano).