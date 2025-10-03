Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana

Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana
3 de Octubre de 2025 | 08:41

Se vienen mesas interesantes. El sábado por la noche será el turno de Mirtha Legrand con su clásico ciclo de cenas, mientras que el domingo al mediodía Juana Viale tomará la posta. Como siempre serán dos mesas distintas. 

Entonces, el sábado 4 de octubre a las 21:30 horas, Mirtha recibirá a Federico Bal, Gonzalo Aziz, Graciela Ocaña, Elba Marcovecchio y Gabriel Oliveri.

Allí, Bal es garantía de buenas anécdotas, seguramente recibirá alguna pregunta de Mirtha por su agitada vida sentimental y su fogoso encuentro con Juli Roque en los Martín Fierro. Gonzalo Aziz continúa consolidado en la pantalla de TN y aportará su cuota de análisis de la realidad nacional. Ocaña mantiene una agenda activa en la Cámara de Diputados. Marcovecchio brindará información actualizada sobre la situación de su famoso representado, Mauro Icardi y seguramente protagonizará el momento emotivo al recordar a su marido, Jorge Lanata. Mientras que, Oliveri aportará glamour en su rol de comunicador vinculado al mundo del diseño, los hoteles y la cultura.

Por su parte, el domingo 5 de octubre a las 13:45 horas, Juana brindará su almuerzo con Rochi Igarzabal, Ximena Capristo, Maxi De La Cruz y Tini de Bucourt.

Sin dudas, Igarzabal aportará simpatía y buenas anécdotas. Capristo quizá se anime a contar entretelones de su experiencia como panelista en SQP. El uruguayo De La Cruz mostrará su talento y contará cómo es compartir escenario en "Mi querido presidente" con Miguel Àngel Sola y Tini De Bucourt de espléndidos 74 años compartirá sus experiencias de vida.

 

