Parte médico: Estudiantes confirmó la grave lesión de un jugador clave para Domínguez

Estudiantes sufrirá una baja importante en su plantel de cara a las seis finales que le quedan del Torneo Clausura, donde pelea arriba y, además, busca sumar puntos para meterse en alguna Copa Internacional en 2026. En sus redes sociales, el club informó que Gastón Benedetti sufrió una grave lesión, por lo que Eduardo Domínguez tendrá un soldado menos.

"Parte médico: Gastón Benedetti sufrió un esguince grado 3 del ligamento colateral interno en su rodilla derecha", indicó el Pincha. De esta forma, es casi seguro que el defensor se despidió de la competencia 2025.

Cabe resaltar que luego del choque ante Flamengo en UNO por la Copa Libertadores, partido en el que marcó el gol de la victoria pero falló en el tiro penal, Benedetti salió con una molestia. Lo cierto es que ahora, tras los resultados de los estudios realizados por el cuerpo médico albirrojo, se confirmó lo peor, por lo que ahora el jugador deberá afrontar la recuperación.



