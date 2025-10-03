Activan el alerta amarillo por fuertes tormentas en La Plata: para cuándo se esperan

En La Plata se vive un clima típicamente primaveral, con jornadas templadas y agradables que invitan a disfrutar al aire libre. Sin embargo, el buen tiempo tendrá una pausa, ya que se prevé la llegada de lluvias durante el sábado a la noche y madrugada del domingo, acompañadas de un descenso leve de la temperatura y cielo nublado, marcando así el inicio de una próxima semana nuevamente con bajas mínimas en toda la Región.

Incluso ya hay un alerta amarillo activado para La Plata. Con un breve comunicado de la cuenta oficial de Clima La Plata, el Servicio de Hidrometeorología de la Municipalidad informó: "08:30hs, subimos a Amarillo el nivel de alerta por fuertes tormentas durante la noche del sábado/madrugada del domingo en la ciudad de La Plata. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas y ocasional caída de granizo. Estaremos actualizando".

08:30 h> Subimos a AMARILLO el NIVEL DE ATENCIÓN DEL RIESGO POR TORMENTAS durante la noche del sábado/madrugada del domingo en la ciudad de La Plata. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas y ocasional caída de granizo. Estaremos actualizando. pic.twitter.com/PE24yfJi2X — Clima La Plata (@ClimaMLP) October 3, 2025

En tanto que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevé un viernes con cielo ligeramente nublado en la madrugada, neblinas en la mañana, cielo parcialmente nublado en la tarde y algo nublado en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 13 grados de mínima y 26 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

Para el sábado, en el inicio del fin de semana, se espera todavía buen clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada mañana y tarde, y mayormente nublado en la noche; con temperaturas de entre 15 y 28 grados.

El domingo que se presentaría con precipitaciones: tormentas fuertes en la madrugada y mañana y lluvias aisladas en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 15 y 28 grados.