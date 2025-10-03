Una por una, todas las calles que estarán cortadas el domingo por la Maratón de la UNLP

En el marco de la 20° edición de la tradicional maratón solidaria “Delfor De la Canal”, organizada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el Municipio dispuso una serie de cortes de tránsito para este domingo 5 de octubre.

Según informó la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, las vallas en los alrededores de Plaza Moreno se colocarán a partir de las 8:40 y permanecerán hasta cerca de las 11:00, con el fin de garantizar la seguridad de la competencia.

LOS CORTES

Cabe remarcar que se realizarán tres pruebas deportivas: una corre-caminata de 3K en torno a Plaza Moreno, otra participativa de 5 K que abarcará el microcentro y otra de 10K que se extenderá además hacia la zona del Bosque.

Las vallas y el personal de Tránsito estarán ubicados en las siguientes intersecciones:

• 1 y 48

• 1 y 49

• 52 y 122

• 2 y 49

• 3 y 49

• 5 y 49

• 49 y diagonal 80 (ambas manos)

• Diagonal 80 y 48

• 7 y 49

• 7 y 48

• 6 y 48

• 8 y 47

• 6 y 46

• 7 y Plaza Italia

• 8 y 45

• 8 y 44

• 7 y 45

• Diagonal 74 y Plaza Italia (mano a Plaza Moreno)

• Diagonal 74 y 45 (mano a Plaza Moreno)

• 10 y 46

• 11 y 47

• 12 y 49

• 13 y 49

• 11 y 50

• 11 y 51

• 11 y 53

• Diagonal 73 y 50 (corte en diagonal)

• 15 y 51

• 15 y 53

• 15 y 54

• Diagonal 74 y 56

• Diagonal 74 y 15

• Diagonal 74 y 55

• 13 y 55

• 12 y 55

• Diag. 73 y 56

• 11 y 55

• Diagonal 73 y 55

• 9 y 55

• 7 y 56

• 7 y 55

• 6 y 55

• Diagonal 79 y 56

• Diagonal 79 y 55

• 4 y 55

• 1 y 55

• 1 y 59

• 1 y 58

MAPAS DE LAS PRUEBAS