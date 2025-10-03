VIDEO. San Luis y Los Tilos definen muchas cosas

Último clásico platense del año. Y vaya si tiene interés, ya que hay muchas cosas en juego. Se enfrentan San Luis y Los Tilos desde las 15:30 y se define de todo: el local necesita ganar para escapar del puesto de repechaje por el descenso y la visita ganar para seguir con chances de jugar semifinales.

A nuestra redacción llegaron el capitán tilense Tomás Fernández Armendáriz y el pilar azulgrana Alejo García. Los dos reconocieron que será un partido muy disputado pero están confiados de los poderíos de cada uno para quedarse con el triunfo.

En San Luis sobra el optimismo. “Estamos bien. Tuvimos una muy buena semana, con mucho compañerismo. Estamos unidos como grupo. Sabemos de la importancia de este clásico y estamos dispuestos a todo”, arrancó Alejo García que descartó que sus compañeros sientan presión por lo que está en juego: “No tenemos, en San Luis siempre sacamos fuerza de algún lado en este tipo de situaciones”.

Por el lado de Los Tilos su capitán remarcó que el equipo ya cambió el chip por la derrota en la fecha pasada contra CASI y si bien las chances de meterse en semifinales se redujeron, luchará por ese lugar. “Estamos muy bien y queremos volcar en la cancha todo lo que estuvimos entrenando y mostrando en el año”.

“Fue una semana como todas. Le metimos mucho trabajo a la defensa y al ritmo de juego. Pero nuestro mayor desafío es poder jugar al nivel que lo hicimos todo el año, no podemos permitirnos bajar los brazos y seguir intentando la clasificación”, resaltó Toto Fernández en relación al clásico luego de la derrota de la semana pasada.

¿Cómo se imaginan el partido? En este punto no se pusieron muy de acuerdo. “Se jugará con los forwards, similar al que tuvimos con La Plata. Habrá mucho juego de contacto”, dijo el pilar marista, pero para Fernández Armendáriz habrá más lugar al juego y su equipo no quiere resignar jugar las pelotas limpias que tengan a disposición. “Lo que no podemos hacer es penales”.

El plantel Marista tuvo muchos problemas en el inicio del año. Demasiados lesionados y derrotas ajustadas que lo dejaron en un lugar incómodo. Promediando el torneo llegó Agustín Creevy, se entrenó un par de semanas y la energía cambió. “Fue muy importante lo que nos dejó. Tenemos un gran plantel y mucho trabajo pero no se nos dieron los resultados”.

En el final los dos hablaron del otro. Alejo García dijo que la campaña de Los Tilos fue muy buena y sorprendió a todos por su juego. Del otro lado se reconoció la fortaleza del rival y cierta sorpresa que estén tan abajo en la tabla.