Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |Desde las 15:30 se verán las caras en la cumbre

VIDEO. San Luis y Los Tilos definen muchas cosas

El Verde necesita ganar para seguir con chances de meterse en semifinales y los maristas están apremiados por sumar para no quedar últimos y jugar el repechaje del descenso

4 de Octubre de 2025 | 00:02
Edición impresa

Escuchar esta nota

Último clásico platense del año. Y vaya si tiene interés, ya que hay muchas cosas en juego. Se enfrentan San Luis y Los Tilos desde las 15:30 y se define de todo: el local necesita ganar para escapar del puesto de repechaje por el descenso y la visita ganar para seguir con chances de jugar semifinales.

A nuestra redacción llegaron el capitán tilense Tomás Fernández Armendáriz y el pilar azulgrana Alejo García. Los dos reconocieron que será un partido muy disputado pero están confiados de los poderíos de cada uno para quedarse con el triunfo.

En San Luis sobra el optimismo. “Estamos bien. Tuvimos una muy buena semana, con mucho compañerismo. Estamos unidos como grupo. Sabemos de la importancia de este clásico y estamos dispuestos a todo”, arrancó Alejo García que descartó que sus compañeros sientan presión por lo que está en juego: “No tenemos, en San Luis siempre sacamos fuerza de algún lado en este tipo de situaciones”.

Por el lado de Los Tilos su capitán remarcó que el equipo ya cambió el chip por la derrota en la fecha pasada contra CASI y si bien las chances de meterse en semifinales se redujeron, luchará por ese lugar. “Estamos muy bien y queremos volcar en la cancha todo lo que estuvimos entrenando y mostrando en el año”.

“Fue una semana como todas. Le metimos mucho trabajo a la defensa y al ritmo de juego. Pero nuestro mayor desafío es poder jugar al nivel que lo hicimos todo el año, no podemos permitirnos bajar los brazos y seguir intentando la clasificación”, resaltó Toto Fernández en relación al clásico luego de la derrota de la semana pasada.

¿Cómo se imaginan el partido? En este punto no se pusieron muy de acuerdo. “Se jugará con los forwards, similar al que tuvimos con La Plata. Habrá mucho juego de contacto”, dijo el pilar marista, pero para Fernández Armendáriz habrá más lugar al juego y su equipo no quiere resignar jugar las pelotas limpias que tengan a disposición. “Lo que no podemos hacer es penales”.

LE PUEDE INTERESAR

¡Bombazo! Filtraron por error todas las camisetas de Adidas para el Mundial 2026: así es la de Argentina

LE PUEDE INTERESAR

Parte médico: Estudiantes confirmó la grave lesión de un jugador clave para Domínguez

El plantel Marista tuvo muchos problemas en el inicio del año. Demasiados lesionados y derrotas ajustadas que lo dejaron en un lugar incómodo. Promediando el torneo llegó Agustín Creevy, se entrenó un par de semanas y la energía cambió. “Fue muy importante lo que nos dejó. Tenemos un gran plantel y mucho trabajo pero no se nos dieron los resultados”.

En el final los dos hablaron del otro. Alejo García dijo que la campaña de Los Tilos fue muy buena y sorprendió a todos por su juego. Del otro lado se reconoció la fortaleza del rival y cierta sorpresa que estén tan abajo en la tabla.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elevan a naranja el alerta por fuertes tormentas en La Plata: para cuándo se esperan

SUSPENDIDA | Postergan la Maratón de la UNLP ante el alerta meteorológico

Crece el escándalo: Feinmann mostró un video Espert tomando sol en la casa de Machado

¡Bombazo! Filtraron por error todas las camisetas de Adidas para el Mundial 2026: así es la de Argentina

"Fue al Normal 1 a buscar a su hija y no volvió": desesperada búsqueda de un platense que está desaparecido

VIDEO. El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
+ Leidas

En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV

La UNLP estudia “tierras raras” en la Provincia

¿Cómo sigue?: Espert no sale de su laberinto

La oposición busca desplazar a Espert y avanzar con una agenda que complica al Gobierno

Kicillof reclamó que Espert brinde alguna “explicación verosímil”

VIDEO. San Luis y Los Tilos definen muchas cosas

La paz, más cerca Hamás estaría dispuesto a liberar a los rehenes

Sarah Mullally, la primera mujer nombrada jefa de la Iglesia de Inglaterra
Últimas noticias de Deportes

En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV

Lesión y posible adiós para Gastón Benedetti

El Granate y el Cuervo en un duelo clave

Úbeda volverá a apostar por el doble nueve
Policiales
“Pequeño J” dice ser inocente: rechazó la extradición, pero quedó preso
Comerciantes y vecinos en vilo por la inseguridad en Los Hornos
Revés para Makintach y pericias clave en la causa
Captaba a menores y filmaba abusos sexuales
Alerta por estafas con la VTV a través de Facebook
La Ciudad
La UNLP estudia “tierras raras” en la Provincia
Revuelo en un colegio católico de Villa Elisa por el precio de la cuota
Cuando la salud te enferma: muertes de médicos por exceso laboral
Arranque de primavera y noche de alerta
Llegó el gran día para la comunidad de Tricolores
Espectáculos
“Fiumiccino”: amor, dolor y el recuerdo de un histórico bar platense
La nueva era de Taylor: entre el amor, los dardos filosos y los amigos cancelados
“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena
“Horrible”: tremenda reacción de Susana contra Vero Lozano
Rogó “misericordia”: Sean “Diddy” Combs, condenado a más de 4 años de prisión
Política y Economía
¿Cómo sigue?: Espert no sale de su laberinto
Kicillof reclamó que Espert brinde alguna “explicación verosímil”
La oposición busca desplazar a Espert y avanzar con una agenda que complica al Gobierno
Milei y Macri se reunieron en Olivos y acordaron trabajar juntos
El FMI y EE UU coordinan un amplio apoyo financiero para Argentina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla