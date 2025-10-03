Orfila ya se decidió: ¿qué arquero atajará en el choque Gimnasia vs Sarmiento?

Finalmente este viernes quedó develado qué arquero pondrá el técnico de Gimnasia, Alejandro Orfila, para afrontar el choque clave ante Sarmiento en Junín. Tras la última práctica previa al viaje, el DT dejó en claro que le dará una chance más a Nelson Insfrán.

En la semana todo fue incertidumbre y es por eso que se supo que Orfila tenía en mente patear el tablero y apostar por Luis Ingolotti. Pero dio marcha atrás y finalmente mantendrá en su puesto a quien venía siendo titular. Ahora queda dilucidar cuál fue el motivo por el cual el entrenador pensó en el cambio de Insfrán: ¿fue por nivel futbolístico o hubo "algo más" detrás, tal como se rumoreaba en el predio de Abasto?.

Lo cierto es que el Lobo saldría a la cancha de Sarmiento con Insfrán; Juan de Dios Pintado, Germán Conti, Gastón Suso, Pedro Silva; Augusto Max, Juan Yangali; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahíta; Marcelo Torres.